Detaljne kalkulacije! Evo šta treba Srbiji da prođe i s kim se ukršta - Španija ili Kanada završavaju Mundobasket!

Pogledajte kako izgledaju detaljne kalkulacije za kraj grupne faze Mundobasketa poslije čega ćemo znati parove četvrtfinala. Evo šta treba Srbiji da prođe i sa kim se onda ukršta na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Svi smo nervozni zbog poraza Srbije protiv Italije (78:76), ali to je bio samo početak - zbog kalkulacija pred posljednje kolo druge grupne faze Mundobasketa dobili smo glavobolju. Uoči mečeva koji se igraju u nedjelju, definitivno je samo nekoliko stvari: prošli su SAD, Litvanija, Njemačka i Slovenija, ispali su Crna Gora, Grčka, Australija i Gruzija, a svi ostali su i dalje u igri za prolaz u četvrtfinale.

Spletom nevjerovatnih okolnosti, sve se rješava u jednoj odlučujućoj utakmici i - grubo rečeno - ko pobijedi ide dalje, a poraženi može da pakuje kofere. Pa hajde da vidimo kakvo je stanje u svim grupama i ko će direktno odlučivati o mjestu u četvrtfinalu, odnosno kako izgleda dalje "kostur" takmičenja.

GRUPA "A" - ŠTA TREBA SRBIJI?

Izvor: Kurir/Dado Đilas

TABELA: Srbija 3-1 (+89), Dominikanska Republika 3-1 (+14), Italija 3-1 (+18), Portoriko 3-1 (+11).

U posljednjem kolu sastaju se Srbija - Dominikanska Republika (14.00) i pre ovog susreta ćemo već znati na čemu smo. Prvo se od 10 časova igra meč Italije i Portorika, u kome ako "azuri" pobijede - idu dalje, a Srbija potom ako dobije Dominikanu završava kao drugoplasirana. Ako ipak Srbija izgubi od Dominikane, u tom slučaju završava takmičenje. Ako kojim slučajem Portoriko pobijedi protiv Italije, onda bi trijumf Srbije protiv Dominikane nama donio prvo mjesto. U svakom slučaju moramo da pobijedimo tim Karl-Entonija Taunsa jer u suprotnom ispadamo.

GRUPA "B" - VEĆ JE SVE JASNO!

Izvor: Profimedia

TABELA: SAD 4-0 (+115), Litvanija 4-0 (+101), Crna Gora 2-2, Grčka 2-2.

U pitanju je grupa sa kojom se Srbija "ukršta" ako prođe u četvrtfinale, pa već dugo s pažnjom pratimo razvoj situacije u njoj. Grčka - Crna Gora (10.40) igraju za nevažno treće mjesto u grupi, dok od 14.40 SAD i Litvanija koje direktno odlučuju o prvom i drugom timu u grupi. Situacija je jasna kao dan, ako SAD pobijedi biće prvoplasirana i dobiće slabiji tim iz grupe "A" u četvrfinalu, a ako izgubi - ide na bolji tim iz naše grupe.

GRUPA "C" - ZBOGOM "KENGURI", A KO JE PRVI?

Izvor: Profimedia

TABELA: Njemačka 4-0, Slovenija 4-0, Australija 2-2, Gruzija 2-2.

Kao i u prethodnoj grupi, sve je jasno uoči posljednjeg kola. Australija i Gruzija (9.30) igraju krajnje nevažnu utakmicu, dok potom Njemačka i Slovenija (13.10) igraju direktno za prvo mjesto, ujedno i za lakšeg rivala u četvrtfinalu. Ono što ipak ne mogu da znaju je šta to u praksi znači pošto će tek nakon njihovog susreta saznali da li su pobjedom "uboli premiju" ili su sami sebi zakomplikovali život jer se ukrštaju sa grupom "D" gdje ništa nije jasno.

GRUPA "D" - DRAMA: ISPADA JEDAN VELIKI TIM!

Izvor: Profimedia

TABELA: Kanada 3-1, Španija 3-1, Brazil 3-1, Letonija 3-1.

Činilo se da u ovoj grupi imamo "čistu situaciju" i da će Kanada i Španija da se prošetaju do četvrtfinala, međutim izgleda da su prerano počeli da slave. Nakon što je Letonija šokirala Špance, isto to uradio je Brazil protiv Kanade i to znači sljedeće: Kanada ili Španija ispadaju sa Mundobasketa. Jedno mjesto u grupi rezervisano je za pobjednika meča Brazil - Letonija (11.45). Ako pobijedi Brazil, a prođe Španija - "crvena furija" je prva u grupi, a Brazilci drugi. Ako pobijedi Letonija, a prođe Španija - Letonci će biti prvoplasirani u grupi. Ako Kanada prođe, biće prva ako Letonija pobijedi Brazil, u suprotnom drugoplasirana.