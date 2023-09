NBA superstar ima savjet za Srbiju! (VIDEO)

"Orlovi" slušajte, jer Paolo Bankero itekako dobro zna čime Litvanci najviše prijete. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je poražena od Litvanije i tako je izbjegla meč sa Srbijom u četvrtfinalu, a sada će u prvoj eliminacionoj utakmici prvenstva igrati sa Italijom. Ta utakmica će biti posebna za Paola Bankera koji je imao priliku da igra i za Italijane na internacionalnom nivou.

Najbolji ruki godine u protekloj NBA sezoni je izabran kao prvi pik na draftu od strane Orlando Medžika, a zbog italijanskih korijena mogao je da igra i za "azure". Ipak je izabrao SAD i sada će morati da igra protiv zemlje svojih predaka.

"Možda bude promjena, ali za nas, ovo je regularna utakmica kao i svaka druga. Italijani su veoma vješti, veoma precizni, i u svom načinu trčanja, imaju svoj set... I igraju veoma tvrdo", počeo je Bankero.

Pogledajte 03:17 Paolo Bankero Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nekoliko srpskih novinara koji su se pojavili na treningu SAD pitali su ga i kako vidi ekipe Italije i Srbije. "Obje ekipe su veoma dobre, igrali su sjajnu utakmicu. Imao sam priliku da je gledam, vidio sam kako se Italija vratila i pobijedila u posljednjim minutima. To je bilo impresivno. To su odlične ekipe, obe zaslužuju da budu ovdje gdje jesu", istakao je on.

Sjajni krilni centar Medžika i reprezentacije Amerike imao je i savjet za Srbiju pred meč sa Litvanijom. Iako vjeruje srpskom stručnom štabu, podvukao je jake strane baltičke selekcije. "Mislim, siguran sam da su uradili skauting što se tiče čuvanja spoljne linije, iza linije za tri poena. Mogu da šutiraju trojke, mogu i da čuvaju loptu."

S obzirom na njegovo porijeklo mora da su ga saigrači ispitivali o Italiji? "Jesu, ali su očito i oni sve vidjeli, raspituju se i na društvenim mrežama, pitali su, jesu", završio je Bankero.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:54 Trening SAD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda bude promena, ali za nas, ovo je regularna utakmica kao i svaka druga.

Kako vidite naredni meč i Italijane, mogli ste da igrate i protiv Srbije?

- Italijani su veoma vešti, veoma precizni, i u svom načinu trčanja, imaju svoj set... I igraju veoma tvrdo.

Bilo je i šanse da se sretnete sa Srbijom, ali ipak nije došlo do toga. Kako generalno vidite Italiju i Srbiju?

- Obe ekipe su veoma dobre, igrali su sjajnu utakmicu. Imao sam priliku da je gledam, video sam kako se Italija vratila i pobedila u poslednjim minutima. To je bilo impresivno. To su odlične ekipe, obe zaslužuju da budu ovde gde jesu.

Imate li neki savet za Srbiju protiv Litvanije?

- Mislim, siguran sam da su uradili skauting što se tiče čuvanja spoljne linije, iza linije za tri poena. Mogu da šutiraju trojke, mogu i da čuvaju loptu.

S ozbirom na tvoju pozadinu, da li su saigrači pitali za Italiju, da im kažeš nešto o igri i drugim stvarima?

- Jesu, ali su očito i oni sve videli, raspituju se i na društvenim mrežama, pitali su, jesu.