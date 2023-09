GOSPODINE, NEMA OVDJE ODRAĐIVANJA POSLA! Svetislav Pešić pred Litvaniju: S njima igramo četiri utakmice sutra!

Košarkaška reprezentacija Srbije zna šta joj je potrebno za pobjedu za polufinale Mundobasketa, ali će za to morati da odigra najbolji meč na turniru protiv Litvanije. Od reporetera MONDA Nikole Lalovića sa Mundobasketa.

Izvor: Adria media group/ Dado Đilas

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je u nedjelju svoju najbolju utakmicu na Mundobasketu, kada je bilo i najvažnije. Dominikana je pala (112:79) u direktnom duelu za mjesto u četvrtfinalu, a sada nas čeka još veći izazov - Litvanija (utorak, 10.45), pa selektor Svetislav Pešić ističe da dobro znaju da "nemaju pravo na grešku", kao što je to bio slučaj i u nedjelju gdje su njegovi košarkaši pokazali karakter.

"Svaka utakmica je važna, nema nevažnih utakmica... Nismo to odradili, nego smo se borili da pobijedimo utakmicu. Nema ovdje odrađivanja gospodine, ovdje se priprema utakmica, momci treniraju, stručni štab izlazi pred igrače i iznosi prednosti i slabosti protivnika, definiše taktiku, to je proces koji traje i sprema se svaka utakmica. Nema odrađivanja, protiv Dominikane je bila utakmica gdje su momci igrali izvanredno, pokazali su hemiju, ako kažemo da je bilo 30 asistencija, to treba da se kaže i to nije odrađivanje. To je košarka koju želimo da igramo", naglasio je Pešić.

Pogledajte 03:58 Svetislav Pešić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Prema riječima selektora, takav nastup "neće biti dovoljan protiv Litvanije", pošto je protiv njih neophodno da se igra sjajno i u napadu i odbrani, posebno se mora odgovoriti na njihovu snagu koja je gotovo iznenadila Amerikance. To je uporedio i sa mečom protiv Dominikanske Republike koja "više leži".

"Protiv recimo Dominikane, dovoljno je da se sa dobrom odbranom i prosječnim napadom dobije utakmica. Protiv Litvanije mora izvanredna odbrana i napad da bismo pobijedili. Moramo da budemo najbolji do sada", naveo je Kari i rekao da na kraju nisu gledali završnicu utakmice Litvanije i Sjedinjenih Država, ali da za njih to nije pretjerano iznenađenje pošto je ponovo samo dokazano da je to čvrt tim koji igra izvanrednu košarku.

"To će biti veoma izazovna i zahtjevna utakmica za nas u kojoj nam treba maksimalna koncentracija kada igramo četiri utakmice od po deset minuta. Moramo kad se završi prva četvrtina, bez obzira šta se desilo, da krenemo na sljedeću utakmicu...", poručio je selektor.

Pešić ističe da "ne smije da bude optimista" nego da je tu da svima objasni plan igre za koji se nada da će upaliti:

"I mi imamo naše prednosti i sposobnost dobre ekipe je u tome da sakrije nedostatke i istakne prednosti. To ćemo da probamo da uradimo. I oni imaju svoje slabosti kao i svaka ekipa jer ne postoji perfektna ekipa. To treba otkriti i napasti i u napadu i odbrani, orijentisati se na ključne igrače, napasti njihovu odbranu sa planom koji želimo, što nije lako jer su agresivni, dominantni, što tako igra i Žalgiris. Važno je kako igramo u napadu i da ispoštujemo naše akcije. To je put do pobjede", zaključio je on.

