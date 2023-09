Ovo je košarkaš zbog kojeg je Boriši odstranjen bubreg! Igrao na Balkanu, zna sve o Srbiji, ali ga samo po ovome pamte!

Boriša Simanić je zbog udarca Nunija Omota ostao bez bubrega...

Boriša Simanić (25) završio je Mundobasket i morao je na dvije operacije zbog udarca koji je zadobio na meču protiv Južnog Sudana. Nuni Omot (28) je poslije skoka u napadu i promašaja saigrača uhvatio loptu i tom prilikom u predjelu bubrega laktom udario srpskog košarkaša. On je odmah čučnuo i u bolovima tražio izmjenu. Odmah mu je bilo jasno da nešto nije u redu, što se kasnije i ispostavilo nažalost...

On se nedugo poslije toga javno izvinio Simaniću i tvrdi da je sve bilo slučajno. "Čuo sam da je završio u bolnici, izvinjavam mu se se, nisam htio da da to uradim, kamoli da to bude prljav potez. Nadam se da će se brzo oporaviti, molim se za njega, nisam prljav igrač i nikad nisam bio. Iz dubine srca mu se izvinjavam", rekao je Omot. Njegov udarac na kraju ostavio je Borišu bez bubrega.

Ko je Nuni Omot? Rođen je u Najrobiju (Kenija) i odatle su njegovi roditelji izbjegli zbog rata. Preselio se u Ameriku, završio je srednju školu u Minesoti, bio je na poznatom koledžu Bejlor, a kada 2018. godine nije draftovan u NBA ligi odlučio je da dođe u Evropu i to ni manje ni više nego u ABA 2 ligu.

Potpisao je za MZT iz Skoplja i tamo se nije snašao. "Evropa je drugačija, teško je nekim momcima da se uklope, neki se lako prilagode. Osjećao sam da je MZT bio drugačije iskustvo, bilo mi je teško, prvi put u inostranstvu, uz to je tim imao finansijske probleme. Natjeralo me je to da promijenim način razmišljanja u Evropi, iako sam znao da nije tako svuda. Morao sam da se naviknem na to da se trenira dva puta dnevno, igra je mnogo teža na mentalnom planu. Naučio sam mnogo toga dok sam tamo bio. Sazrio sam i kao košarkaš i kao čovek. Uspio sam da budem prepušten sam sebi u stranoj zemlji, bilo je i dobro i loše za mene", rekao je Omot u intervjuu za MONDO prije meča sa "orlovima".

Tada je spominjao srpske košarkaše, Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića i Luku Dončića je proglasio za Srbina. "Znam za Jokića, on je MVP, Bogdana zna cijeli naš tim. Ne pratim Evroligu toliko, ali sam primetio i tamo nekoliko dobrih igrača. Poznat mi je Balkan, neki momci su Slovenci ili su iz nekih drugih dijelova država. Teško mi je sve da pohvatam, znam da je Dončićev otac Srbin. Ne znam za Gorana Dragića, da li je i on Srbin? Jeste? Imate mnogo dobrih igrača", ispričao je Omot.

