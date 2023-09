TRAŽILI SMO KRV ZA BORIŠU, NIKO NIJE SPAVAO... Aleksa Avramović: Reći ću vam samo jednu informaciju!

Veoma teška situacija srpskog košarkaša ujedinila je reprezentativce u velikoj brizi zbog njega.

Izvor: Profimedia/VCG 111451745104

Bek reprezentacije Srbije Aleksa Avramović posvetio je pobedu "orlova" protiv Dominikanske Republike svom saigraču, Boriši Simaniću. Jedini reprezentativac Srbije koji nije u sastavu i dalje je u bolnici, gdje je završio poslije brutalnog udarca u predjelu bubrega u meču Mundobasketa protiv Južnog Sudana.

"Fnomenalna reakcija svih igrača, fenomenalna igra, ovo je bilo za Borišu, svi smo uz njega, svi se molimo za njega, nadamo se da će što prije izaći iz bolnice. On je dio ovoga", rekao je Aleksa u miks-zoni izvještačima srpskih medija.

Prema njegovim riječima, Simanićevo stanje zabrinulo je sve i izbacilo kompletnu ekipu iz ritma uoči meča protiv Italije, u kojem su "orlovi" doživjeli neprijatan poraz.

"Samo ću vam reći jednu informaciju, da niko nije spavao cijelu noć pred meč sa Italijom. Ne tražim opravdanja, ali svi smo jednostavno ljudi i svi smo se zabrinuli za njega, pogotovo kad se tražila krv. Bili smo zabrinuti, niko nije spavao i malo više nas je sigurno to poremetilo. Ne tražimo opravdanja, ovo je prava reakcija poslije ta dva turbulentna dana i ovo je proizvod svega što se događalo prethodnih nedjelja".

Pogledajte 02:25 alkesa avramović Izvor: MONDO/Nikoal Lalović Izvor: MONDO/Nikoal Lalović

Košarkaški savez Srbije saopštio je da je Simanić dobio jak udarac u predjelu bubrega i da je poslije meča operisan, kao i da su sve funkcije bubrega sačuvane. Nažalost, eksplozivni krilni centar je završio takmičenje i neće više nastupati u Manili. Košarkaš Južnog Sudana Nuni Omot, koji je krvničkim udarcem naneo Boriši veliki bol i komplikacije, izvinio se javno.

"Čuo sam da je završio u bolnici, izvinjavam mu se se, nisam htio da to uradim, kamoli da to bude prljav potez. Nadam se da će se brzo oporaviti, molim se za njega, nisam prljav igrač i nikad nisam bio. Iz dubine srca mu se izvinjavam", rekao je Afrikanac.

Selektor Srbije Svetislav Pešić je rekao da je Boriša omiljen kod svih igrača i trenera i poslao mu je poljupce i zagrljaje.

"To će biti kriza, ali operacija je uspjela", rekao je Kari Pešić. "Stvarno nismo očekivali da taj udarac koji je dobio može da tako bude... Ne bolan, već tragičan, ali dobro je da se sve to završilo, ekipa se skupila cijelu noć. Tražila se i dodatna krv, nisu mogli da nađu, jer je dosta krvario. Sve je to dobro završeno i svi se radujemo da se što prije oporavi", poručio je Kari Boriši.

Ovako je Boriša doživeo tešku povredu: