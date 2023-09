LITVANCI GAZE AMERE? PUSTI TO! Košarkaši Srbije čuli rezultat - ovako su reagovali (VIDEO)

Ognjen Dobrić se ne plaši nijednog rivala za Srbiju u narednoj fazi! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srbija je odigrala fantastično u meču sa Dominikanskom Republikom i sa velikom pobjedom je otišla dalje! Igraće u četvrfinalu, a Ognjen Dobrić je poslije pobjede istakao da je srpski tim bio bolji svih 40 minuta.

"Zasluženo smo u četvrfinalu. Od prvog do posljednjeg minuta smo uspostavili našu igru i mi smo se pitali na terenu. To smo htjeli, pobijedili smo utakmicu to je najbitnije i sada ćemo se okrenuti četvrfinalu", istakao je Dobrić.

Srpski novinari su mu rekli da Litvanija vodi protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali ga to nije previše zanimalo. Ko god da dođe u četvrfinalu, biće spremni!

"Nismo, sad čujem od vas prvi put. Vidjećemo ko će biti u četvrfinalu, prema tome ćemo se spremati. Ne bih birao iskreno rivala, sačekaćemo da vidimo ko će da pobijedi pa ćemo po tome da se pripremamo. Mislim da imamo kvaliteta da igramo i sa jednima i sa drugima. Daćemo sve od sebe i nadam se da će to btii dovoljno za pobjedu", dodao je Dobrić.

Pogledajte 01:34 Ognjen Dobrić Izvor: Mondo/Nikola Lalovic Izvor: Mondo/Nikola Lalovic

Na kraju je naglasio da se videla energija svih 11 igrača koji su izašli na teren i da je to bilo neophodno za jedan ovako kvalitetan rezultat.

"Vidjela se stvarno energija. Svi igrači su ušli i dali sve od sebe. To pokazuje i rezultat jer ovo ne može da se postigne sa 5-6 igrača. Nego sa 11 igrača, Svi su dali neki doprinos. To nam treba, to nam je mnogo bitno. Dobar je utakmica, dobro smo izgledali sa puno energije. Znali smo šta hoćemo i šta radimo na terenu tako da ovo treba da ponovimo u četvrfinalu i da se nadamo pobjedi", završio je Dobrić.