SRBIJA? Tamo mi je drugar iz srednje škole! NBA superstar iz Kanade jedva čeka duel sa "orlovima" zbog njega!

Ar Džej Beret kanadski košarkaš pričao je o Srbiji i Filipu Petruševu. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića.

Izvor: Kurir/Dado Đilas/Printscreen/YouTube/FIBA Media

Srbija igra protiv Kanade za plasman u finale Svjetskog prvenstva. Meč je na programu u petak (10.45 po našem vremenu). Jedan od lidera Kanađana, uz Šeja Gildžusa-Aleksandera (Oklahoma) je i Ar Džej Beret koji igra za Njujork Nikse. Pred meč sa "orlovima" sjetio se svog prijatelja iz srednje škole.

U pitanju je Filip Petrušev. Njih dvojica pohađali su Montverde akademiju na Floridi i znaju se još od tada. "Malo sam gledao meč Srbije i Litvaije, vidio sam da su igrali jako dobro. Jedan od mojih drugara iz srednje škole Petrušev je u tom timu. Biće zabavno igrati protiv njega", rekao je Beret.

On je sa svojim sunarodnicima u četvrtfinalu pobijedio Sloveniju. "Sjajno se osjećam, izašli smo na teren i uradili sve što je bilo potrebno zajedno. Igrali smo kao tim i to je najbolji dio priče. Pokazujemo da sjajno funkcionišemo zajedno, kao ekipa i to je bitno."

Pohvalio je cijeli tim. "Sve je sjajno sada, prvo ćemo malo da uživamo u pobjedi, pa da se spremimo za sjledeći meč i da pogledamo video snimke i da napravimo analizu. Svi mogu da vide da u ovom timu svako može da odigra dobro. Šej će uraditi svoje, ali je i Dort ranije imao dobre partije, Dilon takođe, svako može da ima sjajan meč", zaključio je Beret.