Porzingis se skinuo, trenira! NBA superstar i povrijeđen u dresu Letonije, ne zanimaju ga zabrane! (FOTO)

Reprezentacija Letonije na ovom Mundobasketu zaista ima nešto više od same igre! Zato i jeste šteta što onaj šut Davisa Bertansa nije ušao... Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/Twitter/printscreen/@BasketNews_com

Letonija je možda i najveće iznenađenje ovog Mundobasketa, a i tim koji po mnogima igra za oko najljepšu košarku na turniru. Osim onoga što vidimo na samom parketu Letonci su nas zaista oduševili ponašanjem van terena!

Kristaps Porzingis zbog povrede nije mogao da igra na Mundobasketu, ali to ne znači da on nije tu! Gledamo ga na svakom meču odmah iznad klupe, kako skače, bodri, nervira se... Vidjeli smo kako se uhvatio za glavu kada je Davis Bertans promašio trojku za pobjedu Letonaca protiv Njemačke u četvrtfinalu, a sada smo ga videjli i na terenu na treningu pred razigravanje od petog do osmog mesta uz još jedno jako poznato ime. Janisa Strelnieksa!

Prilično desetkovani igraju Letonci na Mundobasketu s obzirom da je kapiten Dairis Bertans stigao povrijeđen, odigrao 21 minut u prve dvije utakmice i od tada je samo sjedio na klupi, a iskusni Strelnieks zbog povrede takođe nije mogao da bude u 12. Ipak, to ne znači da on nije tu! Sa timom je, a mi smo ga uhvatili kako ravnopravno trenira sa saigračima! Na drugom kraju terena, Kristaps Porzingis je trenirao sa Žanisom Pejnersom. Iako mu je klub zabranio da nastupi na Mundobasketu, nisu mogli da mu zabrane da obuče dres svog tima! Pogledajte:

"Vjerujem da je to jedna od malih stvari koja poboljšava našu igru. Znate da smo neke utakmice dobili sa poenom ili dva razlike, Juče smo takođe mogli da pobijedimo i te male stvari kada se iskombinuju - trener, navijači, Kristaps, Strelnieks, neki savet od Dairisa sa klupe iako je povrijeđen... Vjerujem da može da se dobije dobar rezultat kada se sve to iskombinuje. Ne garantuje vam to ništa, ali svakako pomaže", rekao je za MONDO o nevjerovatnom timskom duhu Letonije Žanis Pejners u intervjuu koji ćete uskoro moći da čitate na MONDU.

Povrijeđeni, nedostupni, a ipak tu, spremni da makar savjetom i podrškom poguraju svoj tim. I budite sigurni da neće Letonci, makar sada ovo razigravanje ne značilo ništa, igrati sa manjim intenzitetom do kraja. Njima je stalo.

