Ljudi, ovo je veliki rezultat! Džikić pohvalio "orlove" ali i Nijemce: Jedna stvar je vrlo bitna!

"Svaka čast Kariju i svima redom koji su uključeni u ovo", rekao je srpski stručnjak Aleksandar Džikić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Košarkaši Partizana savladali su Hapoel Jerusalim u duelu srpskih trenera, Željka Obradovića i Aleksandra Džikića.

Poslije meča u Laktašima Obradović je čestitao reprezentaciji Srbije, a nakon sadašnjeg trenera Partizana to je učinio i bivši strateg crno-bijeih.

"Ljudi, to je veliki rezultat", počeo je Džikić, a onda se osvrnuo i na protivnika Srbije u borbi za zlato.

"Ja sam manje iznenađen našim rezultatom nego ovim drugim. Njemačka je baš neprijatna. Igrom slučaja prije početka priprema bio sam u Hamburgu na klinici i imao sam priliku da ih gledam uživo. To je dobro, to izgleda dobro. Ali jedna je tekma, evropsko je finale i mislim da je vrlo bitno koji ljudi će dijeliti pravdu, da vidimo kako će to biti sa sudijama. Ja mislim da je ovo veliki uspjeh. Svaka im čast, od Karija pa svima dole koji su uključeni u taj program", rekao je Džikić.

Trener Hapoela prokomentarisao je i prilično neizvjesni okršaj svoje ekipe koja je na kraju poražena od Partizana 86:81 pred ispunjenim tribinama u Laktašima.

"Ja mislim da je bila baš takmičarska utakmica. Nisam primijetio da su oni izašli kao lako ćemo. Kapiram da to se ne radi tamo, da budemo potpuni jasni, to se ne radi tamo (u Partizanu, op.a.). Mi smo sinoć igrali s Galatom, malo smo umorni. Imali smo tri utakmice u četiri dana i s te strane sam zadovoljan. Pokazali su energiju, pokazali su da žele da igraju. Super nam je bilo to što je bila puna dvorana. Bilo je to dobro i za domaćina, kao i za Partizan da potvrdi ono što misle o njima, a za nas je bilo dobro jer nam je to kao gostujuća utakmica u predsezoni što je uvijek dobro. Naš cilj ovdje je bio da se oprobamo sa dobrim timovima, stvarno mislim da je odličan turnir. Da bude otvoreni, da se ne dešava ono što se dešava CSKA bi bio Evroligaš, Partizan je Evroligaš, Turk Telekom je igrao finale turskog prvenstva, mi smo igrali finale Lige šampiona, Igokea je tim Lige šampiona, Galata je vrlo agresivan tim u Ligi šampiona. Jako je kvalitetan turni i za nas je dobro da smo ovdje. U ovom dijelu priprema ne funkcioniše sve kako će funkcionisati u toku sezone, ali nisam nezadovoljan", rekao je Džikić.