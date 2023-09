Ljudi zovu, hoće da doniraju Boriši bubreg! Doktor reprezentacije se oglasio: To je dobrota"

Doktor košarkaške reprezentacije Srbije Dragan Radovanović pričao je o Boriši Simaniću, operaciji, donaciji bubrega...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Boriša Simanić izašao je na čuveni Balkon i dobio najveće ovacije od svih. Svi okupljeni skandirali su njegovo ime, Novak Đoković nazvao ga je herojem nacije. On se sa Svjetskog prvenstva vratio bez jednog bubrega, a ko zna kako bi se sve tamo završilo da nije bilo doktora Dragana Radovanovića.

On je odmah prepoznao simptome i odveo srpskog košarkaša u bolnicu gdje je išao na dvije operacije, izgubio je dvije litre krvi, ali se sada oporavlja.

"Uticao je veliki broj pozitivnih i dobrih emocija, prepoznali su svi da je on dio jednog velikog sportskog uspjeha i trenutka koji je obradovao cijelu naciju. Sticajem okolnosti njemu je donio velike zdravstvene probleme, ali je na kraju dio velike radosti i to je veoma važno za njegov psihički oporavak. Zato smo mu i dozvolili da ide sa nama, napravili smo specijalne uslove da sjedi, da ne stoji mnogo. Čovjek mora da bude okružen toplim emocijama da bi se oporavio", rekao je Radovanović za RTS.

Tokom ljeta iz Manile Boriša je bio smješten u zadnjem dijelu aviona u posebno spremljenom krevetu, ali je u jednom momentu sam tražio da ode i da vidi saigrače.

"Htio je da bude u prednjem dijelu aviona sa drugovima. Direktno iz bolnice otišao je u avion, bio mu je to prvi izlazak u javnost i spoljni svijet i prvo viđanje sa njima. Izbjegavali smo da ga oni posjećuju u bolnici zbog preventivnih razloga. Mnogo mu je značilo što je bio sa njima tada."

Zatim se doktor vratio na dešavanja sa Mundobasketa i meču sa Južnim Sudanom kada je nastala povreda.

"Povezano je to sa obilnim krvarenjem i ozbiljnim gubitkom krvi. Povreda bubrega spada u najteže i najrjeđe. Učestalost povrede bubrega je između jedan i pet odsto i gradira se na pet stepeni. Njegova je bila između četvrtog i petog što je ekstremno rijetko. Nigdje nisam pronašao podatak o sportisti sa tom povredom. Hirurzi na Filipinima pokušali su da mu spasu bubreg i zaustave krvarenje. Posttraumatske promjene dovele su do toga da jedan dio organa izumire dekoliko dana kasnije, cijeli je izvađen. Druga operacija bila je zbog pokušaja da se mladom čovjeku i sportisti spasi bubreg."

Jedan od problema bio je i filipinski zdravstveni sistem koji je prespor.

"Po nekim simptomima vrlo brzo poslije povrede i izlaska uputili smo ga u svlačionici i poslije toga sam zaključio da se radi o ozbiljnoj povredi i brzo smo ga prevezli u bolnicu koja je bila određena od strane FIBA za liječenje učesnika Mundobasketa. Insistirao sam na brzini reakcije, dijagnostike i hirurškog zbrinjavanja. Njihov način organizacije je specifičan, spor je, treba vrijeme za dijagnostiku, za pojavu svih jlekara koji su za to nepophodni. Borili smo se s vremenom i da se što manje krvi izgubi, borba je uspješno završena."

Vidi opis Ljudi zovu, hoće da doniraju Boriši bubreg! Doktor reprezentacije se oglasio: To je dobrota" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 20 / 20

Na društvenim mrežama javljaju se mnogi koji žele da doniraju bubreg Boriši. Doktor je oduševljen time.

"To komentarišem dobrotom i podrškom ljudi, to je uvijek u našem narodu, te intenzivne emocije dobrote rađaju se u trenucima kada je veoma teško i kada su prirodne katastrofe i kada narod želi da pomogne. To je najvažnije, da pokažete dušu i karakter kada su iskušenja, to je suština."

Uvjeren je da će se Boriša vratiti košarci.

"Ima mnogo primjera u sportu gdje su ljudi sa jednim bubregom postali vrhunski asovi. Siguran sam da će Simanić nastaviti da se bavi sportom. Mlad je. Zdrav je i povrijeđen, nije bolestan kao neki ljudi kojima zbog toga mora da se ukloni bubreg", zaključuje Radovanović.

Ovako je bilo na dočeku: