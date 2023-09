Kakva je budućnost srpske košarke? Intervju - Nenad Stefanović, tvorac zlata Eurobasketa

Nenad Stefanović je u drugom dijelu intervjua za MONDO pričao o mladim srpskim igračima, budućnosti srpske košarke, želji da jednog dana postane selektor, Evroligi, večitima, FMP-u..

Srbija se vratila sa Mundobasketa sa srebrnom medaljom, borila se do samog kraja, imala šanse i za zlato, ali je Njemačka na kraju odnijela pojbedu. Prije tog takmičenja na Evropskom prvenstvu za juniore srpski tim osvojio je najsjajnije odličje pod vođstvom selektora Nenada Stefanovića.

U prvom dijelu intervjua sa njim mogli ste da pročitate razne zanimljivosti i sve što je pomoglo ekipi da dođe do prvog mjesta. Da li će neki od njih biti u seniorskoj reprezentaciji u budućnosti? To je izvjesno, ne na Olimpijskim igrama u Parizu, ali ciklus koji vodi u Los Anđeles 2028. godine...

Da na vrijeme napomenemo da je intervju pravljen sredinom avgusta i da je tada naslutio medalju "orlovima". "Prvo da im se zahvalim svima na porukama podrške tokom prvenstva. Imamo dobar tim, lijepo skopljen, ne treba padati i ako u grupi bude nešto neplanirano, možemo da napravimo dobar rezultat. Vjerujemo u njih, prvenstvo će biti izjednačeno, ne vidim izrazitog favorita bog svih tih otkaza. Jedan dobar ili loš dan može mnogo toga da promijeni, nadam se da će dobar dan biti u četvrtfinalu i da možemo da uđemo u borbu za medalju", rekao je Stefanović za MONDO.

TOPIĆ, MARKOVIĆ, BOŠNJAKOVIĆ - BUDUĆNOST

U seniorskom timu ima nekoliko mladih igrača sa svetlom budućnosti, među njima su Nikola Jović, Filip Petrušev, a od zlatnih juniora posebno se ističu trojica koja su se najviše pokazala. O svakom od njih pričao je Nenad.

Počeli smo od Nikole Topića o kom se najviše priča i piše. "Malo su mediji pretjerali sa pričom o njemu, toga sam se pribojavao. Kako god se meč završi on je u prvom planu, njemu to smeta i treba malo da se povede računa. Za svoj uzrast, napunio je 18 godina u Nišu. Vodio nas je na ručak, kao i Bogoljub, znak hemije u timu, iako nisu morali to da urade. Talentovan je, razumije igru na dobrom nivou za svoje godine, već dosta je prošao sada. Izdvaja ga ono čega je sada malo, prirodan talenat, osjećaj za pas, spejsing na terenu, šta kad može da se uradi. Uživao sam u saradnji sa tim, žao mi je što ne sarađujemo na klupskom nivou. Da ne ulazim dublje..."

Nenad Stefanović o Nikoli Topiću

Bio je i kapiten u Nišu. "Imali smo puno otvorenih razgovora, kapiten je bio, među prvima sam se sa njim vidio i čuo i rekao sam mu da će biti kapiten. Rekao sam mu da mora na dosta stvari da radi, znao on na kojim. Imao je na pripremama oko 5 poena prosjek po meču. Zašto? Zato što je bio među najboljim odbrambenim igračima, ako ne i najbolji. Rekao sam mu da mora tu da pokaže kapitenski odnos, neko bi u tom uzrastu rekao 'važi, čujemo se'. Njega to izdvaja, bio je svjestan toga i nekad i preko potrebne doze agresivnosti je postavio primjer drugima. Sjajan momak i želim mu da dođe tamo gdje zaslužuje".

Drugi je Bogoljub Marković koji je sa Nikolom bio u idealnoj petorci. "Odlična fizikalija, ogromna veličina, 210cm, pokretljiv, ima ogroman plus jer je iz Užica, biće sigurno dobar igrač. Ima dosta da radi na sebi, raznovrsnost mu je najveći kvalitet, može da ubaci, da skoči, da probije, imaće veliki test u KLS. Biće mu pravi naredni stepenik za sljedeću sezonu. Prilagođavao se na određene stvari. Svi oni negdje su bili vodeći igrači u klubovima, bilo je potrebno svima objasniti da će biti drugačije. Sa njim je bila borba oko toga, počinjao je sa klupe, bio šesti, pa je počeo u petorci sa Izraelom. Bio je prvi u krevetu svako veče. Vrijedan, posvećen i ono što je važno za njega ima jako dobru porodicu koja je iskrena prema njemu i kažu mu ono što treba, ne ono što želi da čuje. To može da mu bude veliki plus."

Treći je Mitar Bošnjaković, košarkaš Reala koji je bio iks faktor u finalu sa Španijom. "Real ne dovodi igrače reda radi. Mlađi je godinu dana. Imao je specifičnu ulogu u Realu, tamo igra krilnog centra, pravili smo tako i u reprezentaciji, neki su ga vidjeli na četiri, neki na tri, neki između. Kroz prvenstvo sam ga izdefinisao kao krilo. Bolje je bilo kada je bio tu, mada smo neke mečeve dobili kad je bio krilni centar. Ima jako izražen karakter i pobednički mentalitet. Kada god je tajm-aut on dobacuje 'Bolji smo, ajde', to je taj mentalitet Reala. Simpatičan momak, veseo i van terena je druželjubiv, luckast. Vjerujem da će dobiti profesionalni ugovor u Realu, čestitali su mu na Tviteru, ne znam da li im je bilo drago, ali je u finalu pokazao kakav kvalitet posjeduje. Ima na dosta stvari da radi, može da ima dobru karijeru."

VAŽNA STVAR - NE POREDITE NI SA KIM!

Naglašava Stefanović da nikoga od njih ne bi trebalo porediti sa nekim poznatijim imenima. "To je pogrešna percepcija, namećemo im očekivanja. Imao sam neke primjere u FMP-u gdje su neke momke poredili sa mnogo dobrim igračima, pa su oni sebe ubijedili u to. Na osnovu čega tako misle? Mogu i ja da kažem da sam Željko Obradović, a on ima devet evroligaških titula...Treba ih pustiti da se razvijaju i budu svoji, Topić nije novi Micić, niti su Bogoljub i Filip Jović novi Jokić, Filip mi je recimo bliži Hajnsu. Želim im da budu bolji od Jokića."

SELEKTOR? MA I ZA 20 GODINA JE OKEJ!

Nenad Stefanović o želji da postane selektor

Za razliku od mnogih trenera koje zanimaju klubovi i vođenje velikana, Stefanovića zanima da bude selektor. "Mene je samo to zanimalo. Kada sam bio u Zemunu tada su mi omogućili da 2018. godine gledam pripreme reprezentacije u generaciji Pecarski, Petrušev, kada sam došao, rekao sam sebi, samo da doživim to jednog dana. Pomenuo sam Antonića, mnogi ne znaju naš odnos. Otvorenog uma je, spreman svima da pomogne. U mojoj četvrtoj sezoni u Zemunu, da napomenem da je on meni bio trener u OKK Beogradu. Rano me je kupio, došao je da gleda neku juniorsku utakmicu. Negdje oko nove godine 2019. me pozvao. Rekao mi je 'Ćao, saradniče'. Rekao mi da je preuzeo tim do 20 godina i da ću biti jedan od njegovih pomoćnika, bio sam u šoku. Našli smo se sutradan i to je moj prvi angažman u reprezentaciji, nije ostvaren jer zbog korone nije bilo mečeva. Bog mi je pomogao da smo tad počeli da sarađujemo, on mi je na neki način guru."

Otkrio je i jedan detalj koji niko do sada nije znao. "Dosta ljudi ne zna, nisam to pričao, ja sam imao neke druge stvari završene za ljeto i organizovane, da idem na usavršavanje i tako dalje, najozbiljniji nivo košarke. Onog momenta kada su me pozvali da postanem selektor, prihvatio sam. Time sam sve rekao, neviđena čast i zadovoljstvo na svakoj utakmici, a ne na finalu. Ispunjenje prvog sna. Mi slušamo himnu i na KLS, ali nemam taj osjećaj kao ovdje. Emocija koja ne može da se opiše."

Volio bi jednog dana da vodi i seniore. "Ko o tome ne mašta? Neka bude i za 20 godina i za mene je u redu, nemam nikakav problem sa tim. Jako sam dugo bio pod emocijama poslije ove titule, završili smo finale u nedjelju uveče, ja sam tek sljedeće subote bio normalan. Meni je ugovor sa savezom istekao, trajao je mjesec i po dana."

NOVAČE, HVALA!

Nenad Stefanović o Novaku Đokoviću

Mladim srpskim košarkašima i selektoru Stefanoviću mnogo je značila i podrška od Novaka Đokovića. "Čestitao nam je, doduše nije odgovorio za urme. Šalim se malo naravno. Kada je okačio fotografiju, ma, ne viđeno. Najuspješniji srpski sportista u istoriji da nađe vrijeme da uradi to. Inače, igrači su stvarno jeli urme na poluvremenu, možda je i to pomoglo."

PROMENE U EVROLIGI I OČEKIVANJA OD "VJEČITIH"

Nenad Stefanović o Evroligi, Zvezdi i Partizanu

Cilj Evrolige je da se približi NBA i to se vidi po promjenama koje su napravljenje. "Ide se ka proširenju lige, uveden je plej-in turnir, po tome je pandan NBA, ide ka tome i po praćenosti, rastu organizacije, ali ne može da bude kao NBA."

Sve više i Evroliga postaje "liga igrača", što se ne dopada Nenadu. "Ide u tom smjeru, meni to smeta, pa nisam pravi sagovornik na tu temu. Imamo situaciju da je Evroliga smanjila vrijeme za pripreme, ne može da se trenira dva puta dnevno, pa je bila ona prijava iz Efesa. Znači manje vremena za pripreme, jedan trening i kada se gubi, kriv je trener, oduzeo si treneru pripreme i treninge, ono u šta vjeruje. Nema problema, prilagodite se igračima, ali kako trener da bude najodgovorniji kada nema svoj instrument. Onda i treneri da se dogovore da nema otkaza prije Nove godine u Evroligi. Igrač ako dođe nespreman, nikom ništa. Sjetite se recimo Egzum da je došao na pripreme Partizana sa viškom kilograma, pa je na kraju bio najbolji igrač. Ja kao trener odgovaram za rezultat, a onda treneri nisu zaštićeni, smisliće oni nešto, iskusniji su nego ja. Igrači treba da budu u prvom planu, ali kada dođe posljednji minut, zna se ko odlučuje."

Kakva su očekivanja od Partizana i Crvene zvezde? Uz još jednu napomenu da je razgovor obavljen sredinom avgusta. "Partizan još roster nije zatvorio, nije realno da se priča šta i koliko mogu. Zadržali su sve što može. Lesor i Egzum su otišli teško će biti nadoknadivi. Doužer je vjerovatno zamjena za Dantea. Zna se ko ih vodi, sa prve na drugu godinu vidjelo se sve što je leglo sa Željkom. Vjerujem da mogu da ponove uspjeh od prošle godine. Navijam i za njih i za Zvezdu. Vjerujem da Zvezda može da uđe u top8, koji je nesrećno izmakao. Sklopili su jako dobru ekipu, kvalitetnu kada se raščlani da vidmo kako će biti u jednoj cjelini. Duško Ivanović je tu sada od početka. Volio bih da oba tima budu u top8, neka se susretnu i na fajnal-foru i da imamo jedan tim u finalu Evrolige. Često moji igrači u FMP-u i stručni štab gledamo njihove mečeve zajedno, to je interes srpske košarke. Naš zadatak i želja je da uvedem treći tim u Ligu šampiona."

OTKAZI I PRESKAKANJE KORAKA

Nenad Stefanović o preskakanju koraka i NBA

Jedno od najkompleksnijih pitanje je kako zaustaviti otkaze u reprezentacijama u budućnosti, sve veći broj nacionalnih timova suočava se sa tim problemom. "Moraju kalendari da se usklade. Olimpijske igre su igračima najbitnije, to je rijetko, lijepo iskustvo, treba se samo kvalifikovati. Možemo da se pozivamo nastara vremena i Gasola, Novickog, sve je to lijepo, danas je drugačije. Toga će biti. NBA sigurno neće uskladiti svoj. Jokić je imao oko 100 mečeva, mnogo je to. Važno je da igrači, dok su mladi, prođu kroz to reprezentativno iskustvo, da vide sve to, treba naći balans."

Jedan od problema je i preskakanje koraka. "Naravno da je to problem, nismo ni mi bili strpljivi kao mladi, svi bi sve sada i odmah, hoće da budu Jokić i Dončić odmah, ne zadovoljava ih nešto između. Momci sad izađu iz juniora i hoće u ABA ligu odmah. Stani sine, da vidimo gdje si... Onda odu u B ligu i daju 6-7 poena. Igrači moraju da idu korak po korak, vide sebe negdje i onda kad do toga ne dođe, razočaraju se. Zato je porodica veoma bitna u svemu tome, da ne bude nerealna."

TRENERI NEMAJU VREMENA

Izvor: FIBA

Poslije priče o igračima došao je red i na pitanje u vezi problema iz trenerskog ugla. "Kompleksno pitanje, nema jednostavnog odgvora. Ima mladih trenera, ne može da se podijeli krivica il iodgovornost na jednu ili drugu stranu, istina je između. Neka loza prenošenja nije nastavljena, što je evidentno. Možda su i neki mladi treneri nadobudni, nadmeni i tako dalje. Vjerujem da ima mladih trenera, neću imenovati, jer ću nekog zaboraviti. Imamo u NBA, ABA ligi, nije to problem. Možemo da pričamo da li se izgubila institucija trenera kao pojam, vjerovatno jeste. Da li zbog egzistencijalnih problema, velikog upliva menadžera, agencija, može da se polemiše i o tome, ali mislim da to neće biti problem i da imam odovoljno mladih trenera.

I vrijeme je jedan od faktora. "Nemaš vremena, jer tri poraza i eto mača nad glavom. Imate situaciju i da neki iskusniji treneri nemaju vremena za mlađe, važna je i strategija kluba. Imao sam sreću da sam imao povjerenje klubova u kojima sam radio, trener mora da bude hrabar, ja to tako vidim. Igrači vide ako si ziheraš. Ako izađeš i kažeš da dobijamo Špance u finalu, igrači znaju da li je laž ili vjeruješ u to. Malo jedno, malo drugo, malo treneri, sve to zajedno, neka strategija bolja morala bi da se napravi."

FMP, PLANOVI I ANEGDOTA SA FREJZEROM

Za kraj razgovora ostavili smo priču o klubu. Stefanović vodi FMP i prethodnih sezona imao je dosta uspjeha sa "panterima". "Idemo ispočetka opet, to je najteže i najslađe. Promijenili smo ekipu dosta. Imamo dosta novih igrača. Šest je ostalo od prošle sezone, praktično dvije nove petorke. Uz Zvezdu i Partizan probudili su se i Budućnost, Cedevita Olimpija i Igokea koje smo mi malo poremetili ove dvije godine, pa su nam poslali poruku. Tih pet timova odskače po svemu, budžetu, rosteru, ostalih devet će se boriti za ostale pozicije. Naravno, nećemo se predati, naša ambicija je plasman u plej-of."

Tu je i plasman u evropsko takmičenje, slijedi borba za FIBA Ligu šampiona. "Imamo kvalifikacije za Ligu šampiona, dobili smo taj 'lagani' Vareze sa NBA pojačanjem (Vili Koli-Stajn prim.out). Imamo svoj sistem rada brzo je uspostavljena hemija što je važno. Imali smo prvi pripremni meč sa 25 asistencija, što pokazuje da momci hoće da rade jedni za druge. Tim je željan očekivanja, Amerikanci su došli ispod radara i domaći igrači koji su tu. Imamo sve što treba da radimo dobro i da probamo da napravimo iznenađenje u kvalifikacijama i da još jedan srpski klub bude u Evropi."

Malo detaljnije pričao je o pojačanjima. "Vokera smo prvog potpisali već u februaru, dobili smo vrhunske preporuke, spreman da radi na sebi puno. Tokom godine sam mu dao zadatak da ima 10 asistencija i uspio je iz trećeg puta, što govori o karakteru. Zvao me sav uzbuđen zbog toga. Votson, centar, došao iz Nimburka ima neko iskustvo i može da nastavi dobar niz i da bude bolji od Izundua. Tarner na poziciji jedan, ima dobru sezonu u Finskoj, može da napravi iskorak uz ako dobro jezgro domaćih igrača, Stepanovićem kao kapitenom, Subotićem i Ašćerićem kao povratnikom. Biće tim nezgodan svima. Podigli smo ljestvicu sa Džounsom i Frejzerom, na vrijeme smo Teja potpisali. Imamo sužen izbor, svaki kvalitetan plej ide na neku cifru koja nama nije dostupna. Imali smo listu od 10 plejeva, duplo više od onoga što smo tražili. Onda spustiš malo šta tražiš."

Uče stranci kako to izgleda u Evropi, pa je tako završeno uz osmijeh i anegdotu sa Trentom Frejzerom. "Frejzer je bio sa nama. Bila je ta situacija, vozimo se pola sata busom, on pita gdje smo. On na koledžu svuda navikao da ide avionom, nije išao busom, a mi u busu i idemo 11 sati do Splita", sa osmijehom zaključuje Stefanović razgovor za MONDO.