Oglasio se Raduljica po odlasku iz Zvezde: Nisam bio za bacanje, ali dobro to je trenerova filozofija

Miroslav Raduljica oglasio se povodom odlaska iz Crvene zvezde nakon tek jedne sezone.

Izvor: MN PRESS

Miroslav Raduljica napustio je Crvenu zvezdu Meridianbet poslije samo jedne sezone i preselio se u grčki Marusi. Tokom prošle sezone, Raduljica je većinu utakmica proveo "u civilu" kraj terena, tako da je u ABA ligi tek u pet susreta izlazio na parket (ukupno 32 minuta), dok je triput zabilježio minutažu u Evroligi. Nije ostvario ulogu ni kod Jovanovića ni kod Ivanovića, a u intervjuu za "Sport Klub" ističe da je nezasluženo što nije dobio šansu.

"Nezasluženo mislim da nisam dobio šansu i u priči sa trenerom došli smo do zaključka da je možda ranije trebalo da mi kaže ako me nije vidio u timu i da probam da se ja nađem negdje drugdje", otvoreno je rekao Raduljica o svom statusu u prošloj sezoni u dresu crveno-bijelih.

"Samo mi je žao što nisam dobio priliku jer mislim da sam mogao jako dobro da je iskoristim i da uopšte nisam bio za bacanje. Ali dobro, trenerova filozofija. I ja sam je jako poštovao. On ima prema svima očinsku figuru i kao trener i kao osoba i tu nema puno diskusije, njegova se riječ i odluka poštuje. Ja sam radio šta je bilo do mene, i više nego što je bilo do mene, bar u ovim godinama, a mislim da nisam dobio neki zasluženi rispekt, bar na osnovu i nekih starih zasluga, ako ćemo i o tome da pričamo", naglasio je bivši reprezentativac Srbije.

Ističe da to "nema veze" sada i jedino žali što nije pred navijačima mogao da pokaže više od "onih pet utakmica u ABA Ligi", pa je na kraju bio u nezavidnoj situaciji kada su se svi pitali šta se dešava sa njim.

"Sve je to tako ispalo da sam presjedio cijelu sezonu, a nisam bio za bacanje i onda je ta priča bila da sam ja tu došao da završim karijeru što mi uopšte nije bio cilj - niti da ta priča krene niti je bio moj cilj da završim karijeru, pogotovo ne na taj način. Jako je glupo da neko ko je uvijek igrao na vrhunskom nivou i u vrhunskim klubovima završi sjedeći na klupi zato što mu neko nije dao šansu, zar ne?", zaključio je Raduljica.