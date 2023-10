Zvezda slavila 21 razlike, a Ivanović kritikovao: Moramo da popravimo odbranu!

Duško Ivanović je istakao da nije zadovoljan igrom Crvene zvezde uprkos pobjedi od 21 poen razlike.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet/Screenshot

Košarkaši Crvene zvezde su sjano počeli sezonu u Evroligi pošto su na svom terenu na startu savladali Asvel 94:73. Duško Ivanović je itekako imao zašto da bude zadovoljan onim što je vidio na terenu nakon otvaranja evropskog takmičenja.

"Vrlo važna pobjeda za nas. Uvijek je prvi meč težak, sa mnogo intenziteta, pritiska, želje za igrom. Sve je ovo pozitivno za nas. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, imali smo sjajne procente šuta. Imali smo veliku prednost u važnom meču. Jasno je da moramo da igramo bolje. Moramo da napredujemo, jer svaki dan je novi dan. Ja sam rekao da je ovo za nas bila teška i opasna utakmica, a igrači su bili svjesni toga. Sav pritisak što je bio, to je bilo pozitivno za njih. Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali odlično, imali smo propuste u odbrani, onako teške propuste, greške, ali kada se vodi onda je teško imati koncentraciju. Moramo da popravimo odbranu i da igramo bolje u napadu i da nalazimo bolja rješenja", rekao je oprezni Ivanović na startu.

Pitali su ga novinari da li mu je teško da nađe pravu petorku na terenu, ali on je istakao da to sada nije slučaj. "Znate šta. Meni uopšte nije teško što imam dobre igrače, to je samo prednost za trenera, nikakav problem ja nemam. Napravili smo tim koji je skup dobrih igrača. Treba da napravimo dobar tim. To ne znači da je to dobar tim. Svako treba da nađe svoje mjesto, da daju svoj maksimum. To je ono što oni treba da urade, zato su mene doveli ovdje", objasnio je on.

Iako je pobijedio tim Crvene zvezde sa 21 poenom razlike, nije bio zadovoljan crnogorski stručnjak. Pogotovo je u odbrani vidio neke stvari koje bi mogle i morale da se poprave.

"Imali smo neke velike greške u odbrani, ali igrači su generalno dali svoj maksimum. Svi su izgarali, tako da je normalno da se prave greške. Greške su sastavni dio posla. Kada se bore ovako, to nije nikakav problem. Igrači su dovoljno iskusni, odigrali su dobro večeras. Imali su izvanredan procenat šuta, ali moraju da igraju i bolje", pojasnio je Ivanović.