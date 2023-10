NBA supermen jeo 25 čokoladica dnevno

Dvajt Hauard je godinama bio poznat kao fizički najimpresnivniji NBA košarkaš, a sada je otkrio kako se hranio na samom početku karijere!

Dvajt Hauard je sada daleko od NBA lige, igrao je prošle sezone na Tajvanu, a godinama je bio smatran za najvećeg atletu u NBA. I to uprkos tome što je prema sopstvenom priznanju na početku karijere znao da pojede i 25 čokoladica dnevno! Prije utakmice je jeo u Mekdonaldsu i to dva dupla čizburgera, veliki pomfrit, mali pomfit, milkšejk i veliku koka kolu, ali je tokom karijere to morao da sredi.Nekadašnja nutricionistkinja Lejkersa Kejt Šenahan otkrila je ovo medijima, a nije to prikrivao ni sam centar.