Barcokas izgubio živce poslije poraza: Nivo košarke zbog toga opada!

Jorgos Barcokas bio je ljut poslije poraza od Barselone u Pireju.

Olimpijakos je u Pireju doživio poraz od Barselone (77:68). Imao je vođstvo grčki tim na manje od pet minuta do kraja (66:59), ali je do kraja meča dao samo dva poena. Trener domaćeg tima Jorgos Barcokas bio je vidno ljut poslije svega što se dogodilo i to ne na svoje igrače.