"Ne znam ko spekuliše, mi sigurno ne!" Željko Obradović o pojačanjima: Znam...

Željko Obradović je poslije poraza Partizana od Barselone analizirao sve manjkavosti u igri svog tima.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Partizan je poražen na prvom meču na svom terenu u Evroligi pošto je Barselona bila bolja sa 92:83, a poslije utakmice trener crno-bijelih Željko Obradović je odmah analizirao stvari koje su presudile da Beograđani izgube. Igra u prvom poluvremenu nije bila na nivou potrebnom za pobjedu nad jednim ovakvim timom.

"Čestitam Barseloni vjerujem da su oni odigrali dobar meč svih 40 minuta. Prvo poluvrijeme je bilo ključno. Nismo imali dovoljan protok lopte za ovakvu utakmicu. Jasno je kada gledate prvo poluvrijeme, mi smo igrali sa tri, a oni sa 13 asistencija. Tim se trudio i na kraju su zbog nekim ofanzivnim skokovima opet došli do prednosti. Sigurno je da su jedan od najboljih timova u Evropi", počeo je on.

Jedina stvar koja ga je obradovala je reakcija njegovog tima na startu drugog poluvremena, ali je problem u skoku crno-bijelih itekako zapao za oko najtrofejnijem treneru Evrope.

"Rekao sam da je jedino reakcija u drugom poluvremenu bila dobro. Ali bilo je dosta situacija kada su imali i drugi i treći ofanzivni skok i to je najvjeći problem. Rekao sam da u prvom poluvremenu nismo bili strpljivi u napadu i da smo rješavali sitaucije individualno, a ne kao tim i to je uvijek pogubno. Za razliku od Barselone koja je brzo prenosila loptu i bila u ritmu. To je odlučilo utakmicu, Broij promašenih penala jeste priličan, ali šta da se radi, tako je. Nije pitanje naredne dvije utakmice, ovo je nešto što traje i tek smo počeli. Odigrali smo tri utakmici, a pred nama je još 31 i ja sam već mada sam se prvi put obraćao rekao da imamo nevjerovatan raspored, da igramo u četiri mjeseca 42 utakmice. Razmišljamo samo o naredne dvije-tri.", dodao je on.

Na kraju i o pojačanjima...

"Što se tiče pojačanja ne znam ko to radi. Ja pretpostavljam da je to ljudima zanimljivo, ali opet ću da ponovim oni što sam već rekao i tu nema nikakvih tajni. Da smo mi zainteresovani da dovedemo još jednog igrača i u ovom trenutku kakvo je stanje na tržištu nema nečega što bi nam pomoglo. Nećemo da jurimo i da potpisujemo. Imamo odgovornost da kada nekog dovodimo da pokažemo zašto to radimo. Ne znam ko spekuliše, mi sigurno to ne radimo", završio je Obradović.