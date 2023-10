NBA veteran hoće u Partizan, ali...

Šta je napisao Terens Ros na društvenim mrežama?

Izvor: Profimedia

Mnogo se pisalo o pojačanjima Partizana za ovu sezonu, a pogotovo o Terensu Rosu. Iskusni 32-godišnji krilni košarkaš je bio povezivan sa dolaskom u Beograd, pa je čak bilo priče da je u ponedjeljak poletio za Srbiju, MONDO je to demantovao, a sada je Terens Ros i sam rastužio navijače crno-bijelih.

On je na svom instragram profilu odgoovrio na objavu jednog profila koji ga je smjestio u Partizan! Iako se Ros na instagramu javio iz Orlanda, taj profil je i dalje tvrdio da je Amerikanac na putu da potpiše za ekipu Željka Obradovića.

"Ako me budu zvali doći ću sljedeće sezone", napisao je Terens Ros u odgovoru na svom instagram storiju. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:13 Terens Ros o Partizanu Izvor: Instagram/Terrence Izvor: Instagram/Terrence

On je ušao u NBA ligu 2012. godine kao osmi pik na draftu. Birao ga je Toronto i ostao je u Kanadi do 2017. kada je prešao u Orlando. Bio je na Floridi sve do februara ove godine kada je otišao u Finiks, ali se tu zadržao samo do kraja sezone.

Sada je slobodan agent, ali očigledno da očekuje makar jednogodišnji ugovor sa nekom NBA ekipom i da ne planira još uvijek u Evropu. Osvajač takmičenja u zakucavanjima 2013. godine je otkrio da bi u slučaju da dođe u Evropu želio samo u Partizan, ali očigledno još nije stiglo to vrijeme.

