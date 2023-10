Egzum otvorio dušu: Zbog Partizana sam sad u NBA ligi!

Dante Egzum pričao je o Partizanu, Željku Obradoviću, Barseloni, povratku u NBA ligu...

Dante Egzum (28) željan je dokazivanja u NBA ligi. Poslije sjajne sezone u Partizanu i svega što je pokazao u crno-bijelom dresu ispunio je svoj glavni cilj. Vratio se u Ameriku i potpisao za Dalas. Australijski košarkaš pokušaće da se izbori za mjesto u Mavsima, a na prijateljskom meču sa Realom pokazao je šta sve umije.

Dok čeka početak sezone i zvanične mečeve u NBA ligi Dante je dao zanimljiv intervju u kom je pričao o Partizanu, Željku Obradoviću, vremenu provedenom na Starom kontinentu. "Igranje u Evropi za mene je bilo sjajno iskustvo, mečevi su veoma kvalitetni i tamo rade neki od najboljih trenera na svijetu. Iskoristio sam šansu da pokažem da mogu da pomognem, da mogu još da naučim o košarci. U Barseloni mi je bilo lepo, ali mi je u Partizanu bilo mnogo bolje. U Španiju sam došao, još se nisam snašao i odmah sam imao derbi sa Realom, trebalo mi je vremena da pronađem svoju ulogu, oni su baš dugo bili zajedno", počeo je Egzum priču za "Sporting news".

Zatim je krenuo da priča o crno-bijelima. "Odlazak u Partizan mi je dao šansu da tamo provedem cijelu sezonu, da pokažem ko sam i šta sam. Zahvalan sam Partizanu, jer sam zbog toga sada u NBA. Prije dolaska sam čuo mnogo toga o Željku, Ekpe Judo mi je rekao da je sjajan trener koji razumije igru i da je to razlog zbog kog radi sve te stvari, poput povišenog tona i objašnjavanja šta tačno treba da radiš. Ima visoka očekivanja od igrača, od toga šta mogu da urade sa svojim vještinama. Isti su i navijači, žele da vide da daješ 100 odsto sebe u svakom meču, takva očekivanja ima i Obradović."

Otkrio je i šta je od njega najviše tražio srpski stručnjak. "Najveće pitanje kada sam došao u Evropu bilo je da li mogu da igram na poziciji plejmejkera. Obradović je radio sa mnogim sjajnim organizatorima igre i nije tip trenera koji te samo pusti na teren sa loptom i kaže ti da vodiš tim. Želi da budeš siguran u to šta radiš, tražio je od mene da uzmem mnogo veću odgovornost u odnosu na ostatak tima. To mi je mnogo pomoglo da sazrim. Ne samo kao čovjek, već i kao osoba. Znao sam da mogu da budem lider i plej na terenu."

Jedna od tema bila je i tuča u Madridu koja je na kraju vjerovatno i koštala Partizan plasmana na fajnal-for Evrolige. "Dogodilo se šta se dogodilo, to je to, sad je u prošlosti i vjerujem da su na to zaboravili i igrači Reala. Stvari su mogle da se završe drugačije, posebno iz perspektive Evrolige. Bila je velika nepravda, trebalo je da dobijemo taj treći meč u Beogradu, ali smo se poslije svega toga oporavili i osvojiili ABA ligu što je bio i glavni cilj pre početka sezone."

Na kraju je pričao o povratku u Ameriku. "Moj cilj od početka je bio da se vratim u NBA. Da pronađem svoj ritam i stil u Evropi, da se vratim u svoju zonu komfora i onda da dođem u Ameriku. Oduvijek sam smatrao da zaslužujem da budem ovdje i povrede koje sam imao su bile glavni problem. Sada sam spreman da dokažem svima zašto sam se vratio", zaključio je Egzum.

