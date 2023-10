Ljubiš Željka u ruku? Mene je to uvrijedilo! Ataman "osuo paljbu" po kolegi iz Tuske: To u javnosti...

Ergin Ataman burno reagovao zbog toga što je Željka Obradovića u ruku poljubio njegov nekadašnji saradnik.

Turski trener Erdem Džan poljubio je u ruku Željka Obradovića na pripremnoj utakmici između Efesa i Partizana odigranoj u Atini, a čini se da se taj potez uopšte nije dopao Erginu Atamanu. Skoro mjesec dana nakon pomenutog trenutka, Ataman i dalje misli o tome i govorio je za turske medije da to ne odobrava.

"Nije me to uznemirilo. Kao navijača Efesa, to što je Erdem Džan javno poljubio ruku trenera rivalskog kluba, to me je čak malo uvrijedilo. Zaista bi trebalo da postoji neko poštovanje. Na primjer, veoma poštujem Ajdina Orsa, ali ne bih mu u javnosti poljubio ruku", naglasio je Ergin Ataman koji je tokom prethodnih nekoliko godina razvio i rivalstvo sa Željkom Obradovićem, posebno u Turskoj, pa možda zato ovakav komentar i ne čudi.

Erdem Džan je inače tim činom želio da pokaže poštovanje prema Željku Obradoviću jer je godinama sa njim sarađivao u Fenerbahčeu, a potom su im se putevi razišli 2021. godine. Džan je otišao u stručni štab Jute, pa u Turk Telekom i potom Efes, dok je Željko Obradović sjeo na klupu svog Partizana.

Upravo je Džan naslijedio Atamana ovog ljeta u Efesu i odmah su počeli da ga porede sa trenerom koji je donio i dvije titule Evrolige zaredom u Istanbul, na šta je odgovorio da "nije Ataman i da mu ne treba tako suditi":

"Mi treneri imamo tu nesreću, uhvate nas kada kažemo nešto što ne mislimo. Pozvao me je poslije i rekao da nije tako mislio, a rekao sam mu da ne brine i da se samo koncentriše na sebe. Dodao sam i: ’Budi svjestan da si u jednom od najvećih klubova u Evropi, i budi svoj", naglasio je Ataman u savjetu svom mlađem kolegi.