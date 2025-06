"Rodžer i ja imamo dobar odnos, ali Rafa i ja se ne volimo": Kirjos nikad iskrenije o tome zašto ne podnosi Nadala

Nik Kirjos je kao i uvijek, bez dlake na jeziku, ispričao zbog čega ne voli Rafaela Nadala. Otkrio je i da je želio da ga pobijedi u svakom njihovom susretu, mnogo više nego što je to želio prtiv Federera i Đokovića.

Nik Kirjos poznat je po provokativnim komentarima na račun kolega - nekad su oni ispravni, nekad Australijanac samo želi da privuče pažnju. Sve u svemu, Kirjos je i igrač koji se ne boji da iznese svoje mišljenje, pa je zbog toga često u sukobu sa kolegama. Često je javno omalovažavao Đokovića, a onda se sa njim pomirio, a ovog puta udario je na Rafaela Nadala.

Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal nisu senzacija samo za publiku, već i za tenisere protiv kojih igraju. Naročito mladi igrači žele da imaju kontakt sa njima, a Nik Kirijos bio je jedan od momaka koji je imao priliku da se druži sa "velikom trojkom", ali to je, kao i inače, koristio da bi uživao na neki svoj način. "Oni su bogovi, kao što su nevjerovatni kao sportisti, mislim da inspirišu milione ljudi", otkrio je Kirijos u podkastu "The changeover".

Australijanac je posljednjih nekoliko godina postao fan Novaka Đokovića, na njegov račun neprestano šalje poruke podrške, a naročito je bio protiv svoje države kad je olimpijskom šampionu zabranila ulazak u zemlju i deportovala ga. Dobar odnos sa Novakom je potvrđen, ali nije sasvim jasno kakav je na relaciji Rodžer Federer - Rafael Nadal.

"Kad je Novak u pitanju, njega je malo ljudi branilo u mojoj zemlji tokom Kovida. Pretpostavljam da je to zadobilo poštovanje prema meni. Djelovalo je kao da ga niko ne brani i osjećao sam da je način na koji se prema njemu ophodimo sra*e, rekao sam da mi se ne sviđa."

"Ne mislim da bi prema bilo kome trebalo da se ophodimo tako, zato sam stao u njegovu odbranu i igrali smo jedan protiv drugog na Vimbldonu i imali smo veliko prijateljstvo. Poslije smo igrali i u dublu, bilo je dobro, imamo dobar odnos", ispričao je Kirijos detalje sa Novakom, a onda opisao kakav odnos ima sa ostalom dvojicom legendarnih tenisera.

Zašto je Nik Kirjos ne slaže sa Rafaelom Nadalom?

Nastavio je Kirjos otvoreno razgovor, bez dlake na jeziku: "Rodžer i ja imamo dobar odnos, ali Rafa i ja se uopšte ne volimo. Poštujemo rezultate koje imamo, ali mislim da smo dvije različite ličnosti i dvije potpuno različite priče. Jednostavno se ne volimo. Svaki put kada smo igrali jedan protiv drugog, želio sam da mu bacim reket."

Krijosu kao da nije bilo dosta, pa je dodao: "Jednostavno ga ne podnosim. Ubija me do suza, ali je dobar igrač. Svaki put sam toliko želio da ga pobijedim. Ponekad, kada sam gubio od Federera, bio sam u fazonu 'šta god, previše je dobar'. Ali Rafa, to bi me toliko boljelo..."

"Nemamo napetosti između mene i Federera. On nije baš zastrašujući na mreži, a ja sam mnogo veći od njega, tako da je on jednostavno dobar momak. Veoma je nježan. Ali Rafa, mislim da su moji treneri u mojoj akademiji voljeli Rafu, govorili su mi da moram da radim naporno kao Rafa, da moram imati srce, uvijek je bilo Rafa, Rafa, Rafa", dodaje Australijanac.

Koliko puta su igrali jedan protiv drugog Nadal i Kiros?

Nadal i Kirjos sastali su se 10 puta, Španac je slavio šest, a Australijanac četiri puta. Posljednji put to je bilo 2022, kad je Nik na Vimbldonu bio bolji od "bika sa Majorke" u polufinalu turnira, ali ga je onda u finalu savladao 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)). Kirjos je slavio još tri puta u karijeri - 2019. u Akapulku, 2017. u Sinsinatiju i vjerovatno najveći trijumf doživio je 2014. kad je izbacio Nadala sa Vimbldona još u trećem kolu velikog turnira.

Ipak, Kirjos je imao veliki potencijal, ali utisak je da nije uspio da ga ispuni. Bio je dovoljno hrabar da se suprotstavi bilo kom igraču, a mnogi bi rekli i bezobrazan. Pa bilo kako bilo, čini se da je mogao mnogo bolje i više, o tome govori i činjenica da je jedan od rijetkih igrača koji je u svojim prvim mečevima protiv "velike trojke" upisao pobjedu protiv svakog od njih...

Kirjos se posljednji put na terenu našao u Majamiju i tad je stigao do drugog kola turnira, ali nije poznato kad će zaigrati opet i na kom turniru.