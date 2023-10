Žaliće Partizan za ovim! Đurović kritikovao Pantera, pa se zapitao: Pa je l' mi to nemamo?

Iskusni srpski stručnjak Vlade Đurović analizirao je poraze Partizana u Evroligi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je nažalost izgubio obje utakmice u Evroligi u duplom kolu iza nas, a analizirajući utakmice sa Barselonom i Olimpijakosom Vlade Đurović je naglasio da se ne slaže sa nekim komentarima koje je čuo. Pominjalo se da Partizan nije izdržao u atmosferi u Atini, ali to za iskusnog stručnjaka nema smisla.

"Gledajući jučerašnju utakmicu i slušajući komentare kako je iskoristio Olimpijakos vruću atmosferu, kako je tamo i sudijama teško da sude... Pa zašto, je l' mi nemamo dobru atmosferu? Juče je tamo bilo 10.000 gledalaca, mi imamo stalno 20.000 i niko ne kaže kako nije atmosfera tu pomogla. Moraju igrači da igraju borbenije, oštrije, ne može da se igra mekano ako hoćeš da dobiješ", istakao je Đurović.

On je naglasio da je u meču sa Grcima Kevin Panter pokušavao da riješi situacije protiv Vokapa, ali mu nije polazilo za rukom..

"Panter je mnogo držao loptu, pokušavajući da probije Vokapa. On ga je tako čuvao da ne može da priđe. Larencakis je odigrao sjajnu utakmicu, ali je i Olimpijakos je napravio glupost kada su pustili Nanelija da bude potpuno sam. Bilo je grešaka i sa jedne i sa druge strane. Partizanu će ostati veliki žal za ovom pobjedom, ovo je bila velika prilika da se izvuče ovaj poraz od Barselone i to sa velikim klubom pred jednom od najvatrenijih publika u Evropi. Imali su tih 14 razlike i to je počelo polako da se topi i na kraju se istopilo..."

Što se tiče meča sa Barselonom istakao je da je Laprovitola riješio tu utakmicu, ali je Đuroviću zasmetao odnos nekih igrača crno-bijelih na tom meču.

"Barselona je zasluženo pobijedila jer je imala Laprovitolu. Da je Kampaco igrao za Barselonu ne bi onako odigrao kao on, svaka mu čast. Partizan slabiji u skoku, selekcija šuta ne uvijek najbolja. Kako bih rekao, čini mi se po govoru tijela nekih igrača da nisu vjerovali da mogu to da dobiju. Što je nevjerovatno pred 20.000 fanatičnih navijača. Partizan gubi utakmicu kod kuće i to je ono što ja kažem da bi otišao u plej-of smiješ da izgubiš jednu kod kuće, Partizan je to već izgubio. A na strani moraš da napraviš dva-tri brejka", jasan je on.