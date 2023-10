Partizan propustio veliku šansu u Pireju! Detalji napravili razliku - jedan problem se ponavlja, a derbi se bliži!

Partizan je poslije dramatične završnice izgubio od Olimpijakosa, a neki detalji su na kraju prevagnuli.

Partizan je propustio šansu da utiša Pirej. Mogao je da upiše drugu evroligašku pobjedu protiv prošlogodišnjeg finaliste Evrolige, ali je na kraju ostao praznih šaka protiv Olimpijakosa (98:94). Imao je u nekoliko navrata priliku da prelomi meč u svoju korist, da riješi sve, na kraju su neki detalji odnijeli prevagu na stranu grčkog tima.

Svašta je viđeno u dvorani "Mira i prijateljstva". Od velikog vođstva crveno-bijelih, pa do nevjerovatnog preokreta na krilima Alena Smailagića i ogromne prednosti crno-bijelih. Sporna situacija sa Kevinom Panterom, trojka Džejmsa Nanelija za produžetak, neke ishitrene odluke u dodatnih pet minuta...

Kada se meč u triler završnici izgubi tako, jasno je da su detalji odlučili i da su košarci, kao i u samom sportu, upravo te sitnice na kraju postanu neke krupne stvari koje donesu prevagu. Tako je bilo i sada. "Ako igrate produžetak i igrate ovako kako smo mi igrali, onda mislite da imate šansu da dobijete, propustili smo veliku šansu", rekao je Željko Obradović poslije meča. Šta je presudilo? Tri stvari su na kraju bile baš bitne.

OPET SKOKOVI!

Partizan ima isti problem od početka sezone i to je svima jasno - skok. Posebno je to bilo vidljivo u prvoj četvrtini u kojoj je Partizan imao četiri, a Olimpijakos čak 12 skokova, po šest u napadu i odbrani. Uspio je srpski tim tu razliku koliko-toliko da spusti do kraja (38 naspram 32, odnosno 18-10 u napadu), ali je to znatno pomoglo domaćinu.

"Previše lakih poena poslije izgubljenih lopti, a onda su imali i po dva, pa i tri ofanzivna skoka, što im je davalo nove prilike", prokomentarisao je Željko dešavanja iz prvog poluvremena u kom je Olimpijakos imao vođstvo (49:43). U jednom momentu je razlika bila i "+12" (43:31). Moraće na tom segmentu posebno da rade u narednom periodu i da ne dozvoljavaju rivalima da poslije promašaja dolaze do novih šansi za poene.

FAULOVI

Veliki problem Partizana u Pireju bili su faulovi. Napravili su 32 lične greške, četvorica igrača završila su meč zbog pet ličnih (Kaminski, Smailagić, Doužer i Ledej). Zek je morao na klupu kada je već meč bio riješen, na pet sekundi prije kraja produžetka, ali je veliki problem bio izostanak Frenka i Alena, dvojice visokih igrača, dok je Pi Džej razbjesnio Obradovića kada je faulirao Larencakisa na šutu za tri i poklonio mu slobodna bacanja.

Kaminski od početka sezone ima problem sa pravljenjem faulova, u Pireju je tri napravio već u drugoj četvrtini. Sličan problem ima i njegov sunarodnik Pi Džej koji je u prošlom meču protiv Barselone sam sebe izbacio iz igre kada je napravio četvrtu ličnu u momentima kada se razigrao. Jasno je da se još uvijek privikavaju na evropsku košarku poslije dolaska iz NBA lige, mada će morati da obrate posebnu pažnju na te detalje u mečevima koji dolaze.

MIRNOĆA I PANTER

Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi

Mirnoća je bila takođe jedan od razloga poraza, nedostajala je mirnija glava i pametnije odluke kada je bilo najvažnije. Smailagić je u trećoj četvrtini pokrenuo Partizan, dao je 11 poena, donio preokret i unio neku novu energiju i pogurao tim do "+14" (67:53), ali je isto tako napravio i dva brza faula i zbog četiri lične morao je da izađe. Pazio se koliko je mogao u posljednjoj dionici, ali je na minut prije kraja dobio petu ličnu. On je pravio razliku i zadavao je ogromne probleme i Milutinovu i Falu svojim kretanjem, širinom u igri, izlasku na šut za tri (3/3 za tri). Potrebno je da bude smireniji u takvim situacijama.

Kapiten Kevin Panter je na kraju bio i tragičar utakmice, izgubio je mirnoću kada je bilo najvažnije. Na 30 sekundi prije kraja meča je mogao da donese pobjedu Partizanu. Prvo je promašio šut za tri, pa je poslije skoka Doužera imao popravni i promašio je i za dva. Na tridesetak sekundi prije kraja produžetka, kada je Olimpijakos imao samo poen prednosti (92:91) Panter je izgubio loptu, Vokap mu je izbio, a Gos je dao vjerovatno i ključne poene u tom napadu. Izgubio je lider crno-bijelih smirenost kada je morao da donosi bolje odluke i to je lekcija koju su i on i njegovi saigrači morali da nauče na teži način. "Srećan sam zbog reakcije u drugom poluvremenu, samo neke odluke koje smo donosili u završnici bile su loše, zato smo izgubili", istakao je Obradović.

Sljedeći meč u Evroligi je večiti derbi, protiv Crvene zvezde 26. oktobra u Areni u kojoj će domaćin biti Partizan. Prije toga igraće sa Megom u ABA ligi u ponedjeljak, a onda poslije derbija u elitnom takmičenju, igraće se novi u regionalnoj ligi (30. oktobar).

