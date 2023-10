Željko Obradović oglasio se poslije poraza od Olimpijakosa.

Partizan nije uspio da šokira Pirej. Imao je svoje šanse, nije ih iskoristio. Olimpijakos je na kraju odbranio svoj teren poslije produžetka (98:94). Džejms Naneli dao je trojku uz zvuk sirene (85:85), prije toga dogodila se sporna situacija sa Kevinom Panterom, a onda je u dodatnih pet minuta srpski tim pao.

Poslije svega toga Željko Obradović je analizirao dešavanja sa parketa.

"Ako igrate produžetak ovako kako smo mi igrali, onda mislite da imate šansu da dobijete. Propustili smo veliku šansu, ali želim da čestitam Olimpijakosu na pobjedi", počeo je Obradović izlaganje na konferenciji za medije.

Zatim je nastavio.

"Prvo poluvrijeme kod nas je bio problem u izgubljenim loptama i u skoku protivnika. I pored toga, imali smo dobar rezultat i samo minus od šest razlike. Srećan sam zbog reakcije u drugom poluvremenu, samo neke odluke koje smo donijeli, koje su bile loše u završnici, zato smo izgubili utakmicu."

Pogledao je zatim u papir sa statistikom i vidio da su Kaminski i Smailagić zajedno na parketu proveli oko 32 minuta.

"Još jedna važna stvar je bila to što smo igrali bez Kaminskog i Smailagić previše dugo zbog pete lične. To je za nas bio veliki problem. Ima mnogo ključnih momenata u meču, ako igrate dobro i dvojica visokih igrača zbog pet ličnih moraju napolje... Ako pogledate statistiku, igrali smo ukupno 13 minuta bez visokih igrača. To je u košarci cijeli život, tih 13 minuta."

"Zbog toga smo izgubili meč!" Obradović pogledao papir, pa povisio ton: "Vidite, tih 13 minuta..."

Olimpijakos je protiv Armanija dao ukupno 53 poena, a onda je za poluvrijeme Partizanu ubacio 49, grčke novinare zanimalo je da li je to imalo uticaj na konačan ishod.

"Objasnio sam već šta je bio problem u prvom dijelu, previše lakih poena poslije naših izgubljenih lopti, onda su imali po dva, tri ofanzivna skoka, to im je dalo više prilika. U trećoj dionici su dali 10 poena, postoji razlog i za to. Košarka je igra od mnogo stvari. Ako kontrolišete ofanzivu, bolje igrate u defanzivi. Promijenili smo stvari u drugom dijelu, nije bilo dovoljno", zaključio je Obradović.

