Ko je novi trener Crvene zvezde? Krenuo iz četvrte lige, pamtiće jedan poraz od Željka dok je živ!

Janis Sferopulos je novi trener Crvene zvezde, a u Beograd dolazi sa impresivnom biografijom. Od četvrte lige je stigao do samog vrha, a tu ga je zaustavio Željko Obradović!

Crvena zvezda je "presjekla" na samom početku sezone i rastala se sa Duškom Ivanovićem, a na njegovo mjesto došao je Janis Sferopulos. Iskusni 56-godišnji grčki trener već vodi trening tima i u ponedjeljak će na duelu sa FMP-om debitovati na klupi crveno-bijelih.

Sferopulosa najbolje znaju zbog posljednjih desetak godina njegove karijere kada je vodio velikane u Evroligi, ali zapravo je do vrha došao vrlo trnovitim putem. Imao je i igračku karijeru, doduše jako kratku, a sada dolazi u Beograd.

Sa crveno-bijelima će imati težak posao jer stiže samo dan pred meč ABA lige sa "panterima", a zatim će voditi tim u dva "vječita derbija" u kojima je Crvena zvezda gost. Ali, ko je Janis Sferopulos?

BATALIO KOŠARKU, PA POČEO IZ ČETVRTE LIGE!

Igrao je neko vrijeme Sferopulos košarku u Apolonu Kalamarijasu, klubu iz pregrađa Soluna, ali je sa 21 godinom riješio da se ostavi košarkaške karijere i da postane trener. U matičnom klubu je radio sa kadetima i juniorima prije nego što je preuzeo prvi tim. Za ovaj klub teško da ste čuli, a za to postoji i dobar razlog – ovo je niželigaš. Počeo je Sferopulos karijeru u Apolonu u četvrtoj ligi, uveo je tim u treći rang takmičenja, a onda je 1997. godine riješio da je vrijeme da se posveti asistentskom poslu.

RADIO SA TEOM!

Kao asistent je radio redom u velikim klubovima – PAOK-u, Olimpijakosu, CSKA iz Moskve i u Americi u Hjuston Rokitsima. U Solunu je bio od 1997. do 2005. godine, zatim u Olimpijakosu od 2005. do 2008. a onda je samostalno preuzeo Kolosos sa Rodosa, gdje je radio tri godine. Jonas Kazlauskas, kome je bio pomoćnik i u Olimpijakosu, pozvao ga je da mu pomaže i u CSKA iz Moskve i tu je upoznao Miloša Teodosića. U prvoj sezoni srpskog plejmejkera u Moskvi Sferopulos je bio tu, a nakn sezone 2011/12 otišao je u NBA. Kratko se zadržao u Hjustonu i potom radio u Panioniosu dvije godine. A onda je došao u Arenu!

PRVI EVROLIGAŠKI MEČ U ARENI SA ZVEZDOM!

Prvi meč Evrolige koji je vodio desio se na startu sezone 2014/15 kada je u okviru grupe D Olimpijakos gostovao crveno-bijelima iz Beograda i pobijedio 62:57. U Olimpijakosu je ostao četiri godine, osvojio je dvije titule šampiona Grčke, proglašen je jedne sezone za najboljeg grčkog trenera, a u godini najvećih pobjeda Željko Obradović mu je nanio poraz koji će sigurno pamtiti cijeli život!

ŽELJKO I NANELI MU PROMIJENILI KARIJERU!

Sigurno bi drugačija bila karijera novog trenera Crvene zvezde da pored njegovog imena piše da je osvajač Evrolige za sezonu 2016/17. To nije slučaj zaslugom Željka Obradovića! U toj sezoni sjajno je Sferopulos ukomponovao svoj tim, u polufinalu je dobio CSKA, a onda je Fenerbahče bio prejak. Bili su u timu Bogdan Bogdanović i Nikola Kalinić, a meč je riješio nevjerovatni Ekpe Judo sa 18 poena, 12 skokova, osam asistencija i indeksom korisnosti 36. Na kraju je bilo 80:64, crveno-bijeli iz Pireja ni u jednom momentu nisu imali šansu da dobiju to finale. A ko je još bio u toj ekipi Fenerbahčea? Džejms Naneli! Bek Partizana je igrao i bio je zamjena za Bogdana Bogdanovića, a to mu je do sada ostao najveći uspjeh u karijeri.

U IZRAELU BIO NAJBOLJI, PA MU GLAVE DOŠAO KUP!

Izvor: MN PRESS

Nakon što je 2018. godine izgubio u finalu grčkog prvenstva od Panatinaikosa, riješeno je u Pireju da se traži novo rješenje i dobio je otkaz, ali je odmah našao novi posao. Preuzeo je Makabi, koji je u to doba prilično kuburio sa rezultatima i nakon odlične prve sezone i titule u domaćem prvenstvu dobio je ne samo novi ugovor na tri godine već i nagradu na trenera godine u izraelskoj ligi. Potrajao je tri i po sezone u Izraelu, a glave mu je došao poraz od Hapoela iz Tel Aviva u polufinalu kupa kada je raskinuta saradnja sa njim. Od tada pa sve do sada je bio bez angažmana.

ŠTA NAS ČEKA?

Izvor: MN PRESS

Janis Sferopulos je trener koga prepoznaju po gvozdenoj disciplini i jakoj odbrani njegovih timova, po čemu bi se moglo reći da i nije mnogo drugačiji od Duška Ivanovića, Vratiće se u "Beogradsku arenu", gdje je počela njegova karijera na najvišem nivou i to u najnezgodnijem mogućem momentu. Nakon debija koji će se desiti u ponedjeljak u Železniku, slijede dva vječita derbija u krcatoj hali sa 20.000 navijača koji će navijati za protivnika. Ipak, kako to biva u košarci, treneri novi posao skoro nikad ne dobijaju kada ekipi ide dobro...