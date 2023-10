Ne obraćam pažnju, u Partizanu su mi braća! Matijas Lesor se oglasio - Grobare će oduševiti njegov odgovor na napade!

Kritikovani Francuz objasnio koliko je snažna njegova veza sa crno-bijelima.

Francuski košarkaš Matijas Lesor napustio je ovog ljeta Partizan i prešao u Panatinaikos, ali je i dalje srcem i mislima uz crno-bijele i u konstantnom je kontaktu sa bivšim saigračima, koji ga zovu i sa javnih skupova, poput otvaranja klupske prodavnice ili za vrijeme slavlja pobjede protiv Crvene zvezde u derbiju.

Međutim, navijačima Panatinaikosa je smetalo to što je njihov košarkaš bio jedna od "zvijezda" proslave crno-bijelih poslije derbija, jer je Aleksa Avramović pjevao sa Grobarima držeći u ruci telefon sa Lesorom na vezi. Zato se Lesor oglasio poslije utakmice Panatinaikosa i objasnio situaciju.

"Nažalost, vidio sam reakciju navijača (Panatinaikosa) na društvenim mrežama. Ne obraćam zaista pažnju na to. Kao što sam već rekao, imam braću u tom timu i za 10 godina i dalje ću razgovarati sa njima telefonom, zvaću ih... To su moja braća, nisu mi samo prijatelji. Kada moja braća pobjeđuju, srećan sam zbog njih", rekao je Lesor za "Eurohups".

U petak uveče, on je učestvovao u pobjedi Panatinaikosa protiv Baskonije sa 23 poena, kao prvi strijelac tima i sa čak 14 skokova."Pokazao sam večeras da igram za ovaj tim, igrač sam Panatinaikosa i daću sve što imam, svaki put kad stanem na teren, ali bila je to veoma važna utakmica za njih, derbi, i bio sam srećan jer su moja braća pobijedila. Prosto, bio sam srećan zbog njih"

"Sjedio sam kod kuće, prijatelj me je pozvao, javio sam se... Možda bih se na isti način javio i da me je neko drugi pozvao. Navijači su slavili, sjetili su me se i to što su me se sjetili u trenutku proslave tako velike pobjede pokazuje koliko čvrstu vezu imamo i koliko me poštuju i vole i to je obostrano", rekao je bivši košarkaš Partizana i ljubimac Grobara, koji će sigurno i u ponedjeljak uveče na daljinu biti uz bivše saigrače, u još jednom derbiju.