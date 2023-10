Partizan spreman za Crvenu zvezdu: Nemamo pravo da kiksnemo!

Crno-bijeli znaju za veliki ulog drugog derbija u sezoni.

Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede protiv Crvene zvezde Meridianbet u prvom derbiju, košarkaši i stručni štab Partizana sa najvećom ozbiljnošću pristupaju sljedećem okršaju sa vječitim rivalom. Taj duel biće odigran već u ponedjeljak u 20 časova, takođe pred Grobarima u Štark areni, ali u okviru ABA lige. Činjenica da crno-bijeli imaju za sobom neprijatan poraz od Mege u Hali sportova "Ranko Žeravica" podiže "borbenu gotovost" u ekipi Željka Obradovića.

"Mnogo važnija utakmica od prethodne, gdje poslije poraza od Mege znamo da nemamo pravo na kiks i da smo oslabljeni neigranjem kapitena Kevina. Moraćemo svi da nadomjestimo taj nedostatak i da se spremimo da pobijedimo Zvezdu", rekao je Aleksa Avramović za klupsku televiziju. "Neće biti drugačija utakmica po meni, svi znamo koji su igrači Zvezde, oni znaju koji igrači smo mi. Svaki igrač na evroligaškom nivou je dobar na svoj način, biće to prava borba i jedva čekamo da izađemo na teren", dodao je on.

Trener Partizana Željko Obradović primijetio je da se ne događa često da "vječiti" derbiji budu uzastopne utakmice i u toku ligaškog dijela sezone. "Prilično neuobičajena situacija, da odmah poslije Evrolige igramo i ABA ligu. Naporna i teška utakmica bila je i u Evroligi, naravno da očekujem takvu i u ABA ligi. Ima izuzetnu važnost i za nas je najvažnije da u situaciji u kojoj se nalazimo sa povredama, da svi koji su spremni i zdravi daju maksimum. Ponavljam, izuzetno je važna utakmica, očekujem izvanrednu atmosferu, da sve protekne košarkaški i da se priča poslije utakmice samo o košarci".

"Liči na plej-of seriju, jer igramo na tri dana. Neki su igrači prvi put igrali derbi, ali nije to toliko važno, važno je da će biti pokušaja da se promijene neke stvari što se tiče taktike. Naravno da smo analizirali utakmicu, kao što sam siguran da je to uradila i Crvena zvezda i u tome jeste ljepota ovoga čime se bavimo, da vidimo da li možemo neke stvari da promijenimo, korigujemo i da dobre stvari ponovimo, a loše da eliminišemo", poručio je on.

Kao što je odranije poznato, Partizan zbog povreda neće moći da računa na Kevina Pantera i Mateuša Ponitku, dok za Zvezdu neće igrati Nemanja Nedović i Branko Lazić, kao ni u prošlom derbiju.