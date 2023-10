Kapiten Srbije potvrdio da će igrati na Olimpijskim igrama: Ako me zdravlje posluži, idem!

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović otkrio da ide na Olimpijske igre u Parizu.

Košarkaška reprezentacija Srbije obezbijedila je direktan plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine igranjem finala Mundobasketa, a u glavni grad Francuske selektor Svetislav Pešić povešće izuzetno jak tim - kandidata za medalju! Nakon što su zeleno svjetlo nacionalnom timu dali najbolji igrač na svijetu Nikola Jokić i novi plej Oklahome Vasilije Micić, o odlasku na Olimpijske igre oglasio se Bogdan Bogdanović, koji je zatrpao koš Milvokija!

Partije igrača Atlante u dresu nacionalnog tima nikada nisu bile sporne - pa je u tom maniru i izjava kapitena Srbije! Ukoliko bude zdrav, ide u Pariz sa reprezentacijom, po olimpijsku medalju koja bi obradovala Srbiju. Jasno je da će u iuzuzetno jakom sastavu na turnir doći Amerikanci, a sada se polako pravi tim koji bi možda mogao da im poremeti planove!

Uostalom, Srbija nije bila među favoritima na nedavno završenom Mundobasketu, sa kojeg Bogdan nosi lijepe uspomene.

"Bilo je lijepo, tek će to kroz vrijeme dobiti na značaju. Lijepo ljeto iza mene, dobra žrtva, imali smo taj peh sa Borišom, ostao je živ, to je najvažnije, nije bilo nekih većih povreda ostalih igrača, vratili smo se zdravi i to je ono što je najbitnije. Mislim da je bila dobra hemija, dobro druženje", istakao je kapiten Srbije za RTS i dodao da su mečeve pratili i oni koji nisu bili dio reprezentacije: "Javljao se Nikola Jokić. Gledao je, pratio je, navijao. Javljao se i on i svi ostali, i Vasa i bivši, i sadašnji..."

Košarkaš Atlante i kapiten Srbije posebno je naglasio da će biti dio selekcije za Olimpijske igre naredne godine ukoliko zdravstveno bude dobro. "Ako me zdravlje posluži, idem! Iskreno nismo još pričali, malo smo pričali to sa Takijem (Dragan Tarlać, direktor reprezentacije) i Karijem (Svetislav Pešić, selektor), ovako preko poruka. Možda sa nekim saigračima, čisto ono da vidimo gdje smo, šta smo, da se čujemo, dopisivanje neko i to je to. Ništa sad, daleko je to", zaključio je Bogdan Bogdanović!

