Muta Nikolić: Crvena zvezda je loše selektirana ekipa, sve je izgubljeno u Evroligi

Bivši trener Partizana i Crvene zvezde najavio je novi derbi, uz napomenu da su crveno-bijeli loše selektirali tim!

Košarkaši Partizana ugostiće ekipu Crvene zvezde u Beogradskoj areni drugi put u roku od samo četiri dana - nakon evroligaškog derbija koji su crno-bijeli riješili u svoju korist (88:86) čeka nas meč u ABA ligi i prilika da se gosti revanširaju četi Željka Obradovića. Ovi mečevi izazvali su mnogo pažnje u košarkaškoj javnosti, pa se oglasio i iskusni trener Miroslav "Muta" Nikolić!

Nakon što je bivši košarkaš Nenad Miljenović objasnio šta pogrešno radi Šabaz Nejpir, Vlade Đurović iskritikovao njega, Miloša Teodosića i kapitena Partizana Kevina Pantera, a "Moka" Slavnić najavio pobjedu Crvene zvezde, Nikolić je komentarisao dešavanja pred drugi derbi u sezoni, uz poseban osvrt na igrački kadar Crvene zvezde.

Iako su najavljeni visoki ciljevi u novoj sezoni, Zvezda je trenutno pri dnu tabele u Evroligi, za šta Muta nikolić krivi lošu selekciju igrača u prelaznom roku. Po njegovim riječima, opet se od srpskih košarkaša očekuje najviše, iako su pojedini stranci dovedeni da budu velike zvijezde u crveno-bijelom timu!

"Loše je selektirana ekipa, sve je izgubljeno u Evroligi poslije prvog meča. Dovedeni su svi ti igrači, a smijenjen trener. Očekujemo bolje igre, bolju selekciju. Pričamo o ekipama koje hoće na Fajnal for. Ne pričamo mi sada o timovima koji bi možda da uđu u četvrtfinale. Cijeli život vlada demagogija kako idemo da se uđe u osam. Sada su uložene velike pare, ravnopravni smo sa najboljima u Evropi. Gledajte Partizan u Pireju, bila je ratnička utakmica, jako nervozna, ali su se cijepali do kraja. Partizan je tada izgubio, ali će sljedeću da dobije. Igrali su sa mnogo energije, bili fenomenalni. Ratnički, ratnički! Želim Zvezdi i Partizanu da uđu na Fajnal for, mene bi to učinilo mnogo srećnim", rekao je Nikolić za Mozzart i dodao: "Saglasan sam da se pojačanja nisu uklopila... Da ti kažem, Zvezda od tih pojačanja koja su dovedena, većina se nije još pokazala. Opet je Luka Mitrović najbolji centar! U Zvezdi ponovo dvojica naših igrača kolo vode, Teodosić i Mitrović. To je poenta. Svi očekuju bolje igre stranaca. Svi su uzeli pare i sada treba da se pokažu. To je opet pitanje toga koliko oni razumiju odnos Zvezde i Partizan. Naši igrači to shvataju, igraju sa emocijama i energijom. Stranci su profesionalci, tu su da odrade posao i idu dalje. Mi emotivno igramo. Očekujem bolju igru oba kluba, pogotovo u Evroligi. Igrači nisu krivi, treneri nisu pravili selekciju igrača kako treba. Zvezda je dovela na svakoj poziciji po trojicu igrača i gube. O čemu se radi?"

Navijači Crvene zvezde nisu zadovoljni igrača Miloša Teodosića i Šabaza Nejpira na početku sezone, a obojica plejmejkera su odigrala ispod očekivanja u prvom okršaju sa Partizanom. U finišu meča donijeli su nekoliko pogrešnih odluka, zbog čega je Partizan imao priliku da se vrati u meč i na kraju stigne do pobjede.

"Istina, ali očekujte jaku reakciju od obojice u ovom meču. Mnogo više će da pokažu, reagovaće poslije onog meča. Kod Teodosića nisu problem godine kako neki pričaju, on je htio da odluči utakmicu, promašio je. Da je Avramović promašio, niko ništa ne bi rekao. Sada je jedan heroj, a drugi nije... Nego, Teodosić je mnogo iskusan, on će sigurno da se vrati. Teško se brani njegov pik'n'rol, baš teško...“, zaključio je Miroslav Nikolić.

