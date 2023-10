Bomba - Duško Ivanović ima novi klub!

Evroligaška transfer-bomba!

Izvor: MN PRESS

Duško Ivanović je novi trener Baskonije! Deset dana poslije rastanka sa Crvenom zvezdom Meridianbet, crnogorski stručnjak vratio se u Vitoriju, gdje je ostvario najveće uspjehe u karijeri, i debitovaće u petak protiv Partizana u "Fernando Buesa" areni! Na klupi crveno-bijelih nije dočekao da zaigra u "vezanim" derbijima u Štark areni, ali će se crno-bijelima suprotstaviti odmah po preuzimanju svog novog-starog tima.

Ivanović je vodio Baskoniju u tri mandata i sva tri su bila uspješna - od 2000. do 2005, pa od 2008. do 2012. i od 2019. do 2021. godine.

Svojevremeno veliki jugoslovenski košarkaš i šampion Evrope sa Jugoslavijom, Ivanović je i kao trener ostvarivao velike uspjehe sa Baskonijom, osvojivši tri titule ACB lige - 2002, 2010. oi 2020. godine. Na klupi Zvezde prošle sezone je osvojio Kup Radivoja Koraća i titulu šampiona Superlige.

Baskonija je vijest o njegovom povratku objavila praktično istovremeno kada je ozvaničila rastanak sa trenerom Đoanom Penarojom.

"Najuspješniji trener u istoriji Baskonije će proživjeti novo poglavlje na klubi našeg tima. Duško Ivanović se vraća u Vitoriju da preuzme Baskoniju. Ivanović preuzima tim do kraja ove sezone. Trener sa Balkana dolazi iz Crvene zvezde i ima ogromno iskustvo kako u Evroligi tako i u Endesa Ligi. U 60 godina dugoj istoriji kluba Crnogorac je najuspješniji trener i četvrti put će biti na klupi. Sa Duškom Baskonija je osvojila tri ACB lige, četiri Kupa Kralaj i jedan Superkup. Ivanović će biti predstavljen u narednih nekkoliko sati i preuzeće prvi trening kao trener Baskonije", navodi se u saopštenju španskog kluba.