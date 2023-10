Aleksin intervju nasmijao sve! Panter ga "ćušnuo" i nastade zbrka: Na kom sam jeziku pričao? (VIDEO)

Aleksa Avramović se zbunio tokom intervjua poslije pobjede Partizana nad Crvenom zvezdom.

Partizan je savladao Crvenu zvezdu Meridianbet u 5. kolu ABA lige (98:87), drugi put u roku od 96 sati, a ponovo je jedan od najvažnijih igrača crno-bijelih bio Aleksa Avramović. Ne samo da je postigao 15 poena i podelio šest asistencija, nego je uz to preuzeo i ulogu lidera od Kevina Pantera. Ko zna koji put je "razmrdao" ekipu, žrtvovao se u odbrani, postizao važne poene, ali je to uzelo mnogo energije.

Zbog toga je jedva stajao na nogama poslije utakmice, a nakon što je novinarima u miks-zoni razjasnio šta se to desilo između njega i Nedovića na kraju utakmice, govorio je i za zvanični Jutjub kanal Partizana. Toliko je bio umoran da je u jednom trenutku zaboravio na kom jeziku treba da priča.

"Mnogo važna pobjeda, važnija nego prošli derbi. Vratili smo se na pravi kolosijek i u Evroligi i to protiv najtežeg protivnika", kazao je Aleksa Avramović na srpskom dok je pored njega prolazio povrijeđeni Kevin Panter. On ga je potkačio u šali, dobacio nešto, a potom je Avramović trebalo da govori o tome kako su crno-bijeli slavili bez Amerikanca. "I to bez kapitena, bez Kevina Pantera... On je naš najvažniji", pričao je Avramović, ali na engleskom.

Tu ga je reporter Partizanovog kanala na Jutjubu ispravio i kazao mu da "slobodno može i na srpskom", na šta se Aleksa dodatno zbunio jer nije bio svjestan da se "prebacio" na drugi jezik. "Ja sam pričao na engleskom? Mrtav sam umoran! Bila je to dobra, odlična utakmica za nas. U pravom smo ritmu. Znamo koliko su teške sve utakmice, ali smo jako umorni. Moramo da se odmorimo, promijenili su trenera i idemo da ih pobijedimo", zaključio je razgovor Avramović prije nego što je otišao na tuširanje, ali i proslavu veoma važne pobede za crno-bijele.

