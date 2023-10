Avramović o "situaciji" sa Teom: Mi smo saigrači iz reprezentacija, uvijek se šalimo (VIDEO)

Aleksa Avramović pričao je o Milošu Teodosiću posle pobjede Partizana u derbiju.

Izvor: Printscreen/Sport klub

Aleksa Avramović riješio je derbi između Partizana i Crvene zvezde Meridianbet. Odigrao je odlično u posljednjoj četvrtini, dao ključnu trojku za preokret i na kraju trijumf svog tima. U završnici vječitog derbija dogodila se i jedna situacija koja je vrlo brzo postala hit na društvenim mrežama. U njoj su se našli Aleksa i Miloš Teodosić.

Na oko desetak sekundi prije kraja Teodosić je prišao nešto da objasni saigraču Jagu dos Santosu, a to je Avramović vidio i došao je do njih. Iznerviralo je to plejmejkera Zvezde koji ga je odgurnuo uz psovku, a poslije toga ga je on poljubio u rame. Poslije meča je Aleksa počeo da se smeje čim su mu novinari spomenuli duel sa Milošem. "A, dobro. Zanimljivo je, on je moj saigrač iz reprezentacije, uvijek se šalimo, zezamo, tako je bilo i ovog puta", nasmijao se Avramović.

Neće imati mnogo vremena ni jedni za slavlje ni drugi za tugu. Već u ponedjeljak (20 časova) slijedi novi večiti derbi. U ABA ligi će Partizan i Zvezda opet odmjeriti snage i ponovo će domaćin biti tim Željka Obradovića. Crno-bijeli će juriti novu pobedu u nizu protiv najvećeg rivala, dok će crveno-beli tražiti revanš.

Ovako je Aleksa pričao o tome:

Pogledajte i kako je izgledao meč:

BONUS VIDEO: