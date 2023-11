Teo je završio meč sa 16 poena, 11 asistencija i sa prelomnim trojkama u Zvezdinom povratku sa minusa od čak 14 poena (u 25. minutu). Konačan i odlučujući udarac Bajernu zadao je Jago Dos Santos, koji je zaista poslao među rezerve Nejpijera i pogodio trojku za pobedu, za 72:68 na 20 sekundi do kraja!

Još 17 sekundi do kraja, a Brazilac je dao potencijalno odlučujući koš, nakon Teovog dodavanja! Šutirao je iz ugla, lopta je dugo letela i kad je prošla nastao je delirijum!

Zvezda vodi 69:68 na 50 sekundi do kraja.

Leandro Bolmaro pogodio je za izjednačenje (68:68) na minut i 15 do kraja.

20 : 20

Loš napad Zvezde, Teo nije pogodio

Jago Dos Santos dugo je driblao loptu, dodao Teo, a on sa skoro 10 metara pogodio samo "prvi" obruč. Još minut i po do kraja, Zvezda vodi "plus 2"