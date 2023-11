Bivši kapiten Zvezde: 1-4 u Evroligi? Nije to strašno!

Marko Simonović veruje da će Crvena zvezda pod Janisom Sferopulosom da se vrati na pravi put.

Crvena zvezda nije dobro ušla u novu sezonu i usljed toga je Duška Ivanovića zamijenio Janis Sferopulos. Ipak, ni Grk nije (još) uspio da "trgne" igrače crveno-bijelih, tako da su u roku od četiri dana doživjeli dva poraza protiv Partizana (u okviru Evrolige, pa ABA lige). Uprkos tome, bivši kapiten Crvene zvezde Marko Simonović ističe da trenutni rezultati "nisu strašni" i da navijači samo treba da imaju "malo više strpljenja".

"Iskreno, meni je ovo bilo očekivano (uzastopni porazi od Partizana, prim. aut.) jer se tako namjestio raspored da se dva puta igra u par dana. Partizan je bio blagi favorit i na sve to smo imali zdravstvenih problema u Zvezdi, mada je izostao i Kevin Panter u drugom meču, ali meni je ovo donekle bilo očekivano u odnosu na aktuelnu situaciju. Ništa strašno u svakom slučaju", istakao je Simonović tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS dodavši da nema dilemu da će se igra crveno-bijelih u narednom periodu popraviti.

"Start je malo sporiji, ali liga je preduga i ima prostora da se napravi rezultat i da se vezuju pobjede, što će se dešavati. Potrebno je strpljenje, nov je tim, deset novih igrača, pa imamo jednu filozofiju kod Ivanovića, drugu kod Sferopulosa. Treba vremena. Nije strašno ni 1-4 u Evroligi, sad slijedi domaći meč protiv Bajerna, gdje Zvezda ima šansu da pobijedi. Pogledajte recimo Armani koji ima mnogo veći budžet i skor 1-4. Pa i Baskonija... Treba strpljenja i nije ništa strašno", dodao je Simonović.

Prema njegovim riječima, Crvena zvezda je sada opet u "pripremnom periodu" jer je promijenila trenera, a Janis Sferopulos nema treninge na kojima može da mijenja sistem - nego će to morati da radi na utakmicama.

"Vidim da nema strpljenja - navijači bi odmah i sve, ali to tako ne ide u sportu. To je površno gledanje na sport", dodao je Simonović koji je pun hvale za Grka.

"Dobro znam Sferopulosa i predobar je čovjek i ima sjajan odnos sa igračima. To možete da vidite po intervjuima njegovih bivših igrača. To će da primijeni i u Zvezdi. Igraće čvrstu odbranu uz jednostavnija rješenja u napadu. To i može da igra Zvezda", kazao je Simonović koji se osvrnuo i na ovogodišnju selekciju tima: "

Taj košarkaški IQ je bez limita, ide u nebesa. Imate iskusne i igrače u dobrim godinama, pa one koji su sve osvajali i zaista mislim da je to dobro spojeno. Samo treba vremena da se sada i oni sami pronađu. Vidi se da se napravi prednost iz prve-druge kretnje, ali se ne poznaju još dovoljno i izgube loptu. To recimo nije slučaj Partizanu jer je većina igrača u istom sistemu već treću sezonu".

Podsjetimo, naredni meč Crvena zvezda igra u četvrtak od 18.30 protiv Bajerna u Štark areni., dok tri dana kasnije slijedi vrlo važan meč protiv Budućnosti u ABA ligi.

