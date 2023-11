Važne vijesti za Zvezdu i Partizan! Njihovo mjesto u Evroligi hoće tri bogata kluba, oglasio se direktor!

Kako će Evroliga izgledati naredne sezone? Direktor se oglasio i razriješio dileme.

Generalni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas odbacio je glasine o tome da će se takmičenje proširiti u narednoj sezoni (2024/25), dodavši da oni takve planove nemaju. Sve su glasnije spekulacije da bi Evroliga uskoro mogla da broji i više od 18 timova, posebno se spominju Pariz, London i Dubai (koji pregovara i oko ulaska u ABA ligu), međutim takve promjene (za sada) nisu dobile potvrdu.

"Trenutno ne idemo na proširenje i ne razmišljamo o tome za sljedeću sezonu. London i Pariz su velika tržišta, uvijek smo pričali o tome i mislim da je to odlična prilika da Evroliga bude prisutna tu. Ali, mislimo da još nije vrijeme za to...", kazao je Motiejunas gostujući u emisiji turskog "S Sporta".

London i Pariz tako teoretski mogu da uđu u Evroligu sljedeće sezone samo ako osvoje ove godine Evrokup, dok bi i vicešampion mogao da dobije specijalnu pozivnicu. Zato još jednom napominje: "Nema planova za proširenje sljedeće sezone. Ključ uspjeha u Evroligi je sistem, tako da ne planiramo da ga mijenjamo", naglasio je on i dodao da se to odnosi i na Dubai u kome bi takođe mogao da nastane "super-tim" za evroligaške standarde.

"Zaista sam srećan što Pariz i London imaju timove u Evrokupu i to je prvi korak za igranje u Evroligi. Mediji koji govore da je Pariz vlasnik 'džokera' za Evroligu sljedeće sezone... to nije tačno. Ako osvoje Evrokup, očigledno mogu da budu u Evroligi. Ali u ovom trenutku, to su lažne informacije. Analiziramo tržište, gledamo kako igraju i podržavamo ih da igraju u Evrokupu, kao i ostale timove. Volimo ovo takmičenje, ali razgovori o specijalnoj pozivnici nisu tačni", naglasio je Motiejunas čije će riječi zanimati i navijače Crvene zvezde i Partizana.

Podsjetimo, Evroliga trenutno ima 18 klubova od čega je njih 12 sa "A" licencom (CSKA Moskva ne igra zbog rata u Ukrajini), dok Alba ima dvogodišnju licencu. Preostalih pet, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan, ima specijalne pozivnice na osnovu rezultata.

