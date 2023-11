Baskonija u problemu - samo šest igrača na treningu pred Partizan!

Duško Ivanović je dobio prilično "vruć krompir" u Španiji...

Stigao je ponovo u Baskoniju Duško Ivanović, ali ga tamo nije dočekala dobra situacija. Crnogorski stručnjak je četvrti put u karijeri preuzeo tim iz Vitorije i već je naciljao neka pojačanja, a razlog za to je alarmantno stanje sa povredama u prvom timu. Ivanović je na prvoj konferenciji za medije održanoj otkako je ponovo u Vitoriji otkrio sa kakvim se zapravo problemima susreće.

On će prvi meč voditi u petak od 20:30 kada u Španiju stiže Partizan. Do tada je veliko pitanje kako će Baskonija izgledati jer sada na treninzima prisustvuje samo šest košarkaša!

"Ovde su dobri igrači, dobar je tim. Problem su povrede i moramo da vidimo kako da ga riješimo. Večeras ćemo imati šest prvotimaca za trening. Ali na kraju igraju pet i sa pet možete dobiti utakmicu. Važno je da su spremni da igraju i pobijede. Nema problema. Klub mi je rekao da već traži da potpiše pleja. Mnogi timovi traže kvalitetnog pleja, ali nadam se da ćemo ga potpisati i da će uskoro stići organizator igre", rekao je Ivanović na predstavljanju.

Upitan je i da li će biti nekih pojačanja u stručnom štabu, a na to je odgovorio pominjući Mirzu Teletovića. "O stručnom štabu još nismo razgovarali. Prvo da vidim tim, što je važnije. Imamo vremena za to. Ja bih sada potpisao Mirzu Teletovića ali on ne može da igra", zaključio je u šali Ivanović.

