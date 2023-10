Duška Ivanovića šokirao otkaz u Crvenoj zvezdi! Nisam to očekivao!

Nakon što je preuzeo Baskoniju, Duško Ivanović je istakao da nije očekivao otkaz u Beogradu.

Izvor: Youtube/Baskonia/Screenshot

Duško Ivanović je nakon osvajanja dva trofeja sa Crvenom zvezdom koju je preuzeo u tomu godine prošle sezone nedavno napustio klub i ustupio svoje mesto Janisu Sferopulosu. Ipak, nije dugo čekao na novi angažman, pa je iskusni Crnogorac odmah sjeo na klupu Baskonije.

Nakon što je četvrti put u karijeri preuzeo tim sa kojim ima tri osvojene titule u španskoj ligi Ivanovića su pitali i o situaciji u Beogradu. Bio je kratak, ali je priznao da nije očekivao da će dobiti otkaz u Crvenoj zvezdi!

"Nisam očekivao. Iznenadio me je otkaz i veoma sam uzbuđen što ću raditi ovdje. Srećan sam što sam ovdje po četvrti put. Uvijek sam govorio, kada sam otišao odavde, da je to moj klub, to je moj grad. Osjećam to kao svoje. Kada su me pozvali da pomognem... istina je da sam i ja došao sa istim entuzijazmom. Volim košarku, volim ovaj klub i želim da sve bude dobro. Čak ne dobro, vrlo dobro. Ova faza će sigurno biti teža. I ovo je još jedan izazov", rekao je Ivanović na svom predstavljanju.

Debitovaće protiv Partizana u Evroligi u petak od 20:30 na svom terenu, a pred taj meč je istakao da će se sada kada je on u pitanju isključivo gledati stanje na tabeli.

"Ne zavisimo od kvaliteta našeg rada, zavisimo od rezultata našeg rada. Rezultati nisu dobri i prvo što moramo da uradimo je da pružimo podršku igračima da igraju sa više samopouzdanja. Morate vjerovati u projekat. Svi moraju biti strpljivi da bi došli do toga".