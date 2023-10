Vlade Đurović poručio: Crvena zvezda hitno mora da dođe sebi

Poznati trener analizirao probleme u igri Crvene zvezde Meridianbet.

Izvor: MN PRESS

Trofejni srpski trener Vlade Đurović komentarisao je Partizanovu pobjedu protiv Zvezde i u ABA ligi i otvoreno priznao da je šokiran kako su igrali organizatori igre crveno-bijelih.

"Zaprepašćujuće je od plejmejkera Zvezde da tako mogu da gube lopte, da im presjecaju protivnički igrači. To su iskusni igrači, nevjerovatno je. Razočaran sam, zato to kažem. Od najmanje slabih, najmanje slab bio je Džoel Bolomboj, nije mnogo igrao, ali je nešto pokušao, zakucao. Mislim da je trebalo da igra duže. Šta je Tobi uradio? Teodosić, Nejpir, Davidovac za vrijeme za koje igrao... Gedraitis, isto, nije mi se dopao. Gedraitis igrao 30 minuta, a Nejpir 28. A Nejpir imao više šuteva, dok je Gedraitis specijalista za šut za tri poena, a šutirao je manje. To mi je anomalija", rekao je on u studiju TV Arena sport.

Analizirao je iskusni trener i šut crveno-bijelih - 9/30 za tri poena i 19/25 za dva.

"U redu je šutirati trojke, ali da vidimo kako kad se taj procenat smanji. Šutnuli su više trojki od Partizana, ali nešto mora da se mijenja. Ne možemo da kažemo sada riječ za trenera, jer je od dolaska imao više utakmica nego treninga. Pokušava, mora da snimi, da vidi od koga može da očekuje više, od koga manje. Ali ono što je sigurno je da mora da se promijeni igra u napadu, da bude protok bolji. Suviše drže plejmejkeri loptu i suviše pokušavaju... Zovu 'pik', koji je Partizan odlično branio, a onda pokušavaju 'jedan na jedan' igrom da daju koš. To nije posao plejmejkera, već da razigrava, dodaje. Koliko su centri dobili dobrih lopti? Zvezda nije imala loš procenat iz reketa, ali jeste za tri poena".

Đurović je rekao da Sferopulosu izvjesno predstoje razgovori sa dvojicom svojih najboljih igrača, koji nisu u formi i ne nalaze način da Zvezdu održe "iznad vode" na startu sezone. Nejpijer je počeo da postiže poene kada je već sve bilo riješeno i ponovo je šutirao mnogo i loše sa distance (2/10 za tri), dok je Teodosić završio derbi sa 10 poena, ali i sa više izgubljenih lopti od asistencija (4-3).

"Kako trener igračima koji imaju NBA iskustvo, Nejpijeru i Teodosiću, koji je bio Bog u Evropi, da kaže 'Majstore, hajde malo dodaj, nemoj da šutiraš'. Teško je to, to moraju nasamo, ne može to pred igračima da kaže. Svi imaju egoizam. Težak posao očekuje Sferopulosa, ali Zvezda mora brzo da dođe sebi. Utakmice idu jedna za drugom. Bez obzira na ovaj meč, Zvezda je i dalje favorit jer Partizan ima kiks, ali u Evropi ponestaje vrijeme. Zvezda već mora dva-tri brejka da napravi u Evroligi, a kod kuće je već ispunila kvotu poraza".

Poslije uzastopnih poraza od Partizana, Zvezda će sljedeću utakmicu igrati u Evroligi, protiv Bajerna u četvrtak od 18.30. S obzirom na seriju poraza u važnim mečevima, crveno-bijeli se već suočavaju sa imperativom pobjede. U suprotnom, skliznuće na skor 1-5 u Evropi.