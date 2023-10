Đurović brine za pojačanje Zvezde: Kako će igrati? Jedan bolji i od Kampaca

Vlade Đurović analizirao pobjedu Crvene zvezde i poraz Partizana u Evroligi.

Izvor: MN Press/Arena Sport/screenshot

Crvena zvezda Meridianbet slavila je ubjedljivo na startu Evrolige protiv Asvela (94:73), dok je Partizan doživio poraz na gostovanju u Tel Avivu protiv Makabija (96:81), a poznati srpski trener Vlade Đurović upozorava da poslije svega jedna strana nema potrebe da pravi veliku euforiju, dok druga ne mora previše da tuguje.

U analizi utakmica "vječitih" u Evroligi na TV Arena Sport, Vlade Đurović je istakao da je Crvena zvezda očekivano došla do pobjede, ali da nema potrebe da se previše slavi jer očekuje da Asvel ne bude među deset najboljih na kraju sezone.

"Očekivana pobjeda i izvanredna atmosfera, puna Arena na premijeri tako da je Zvezda bila raspucana i za početak je dala 17 trojki. Nema mjesta za veliku euforiju jer Asvel ne spada u vrh evropske košarke, Zvezda je igrala kod kuće i vidjećemo kako će biti na strani. Teško je svaki dan ubacivati 17 trojki, a dali su više nego dvojki (16). To je baš čudno", kazao je Đurović i osvrnuo se na pojedinačnu analizu pojedinačnih nastupa.

"Nejpir je ostavio odličan utisak i mislim da može adekvatno da zamijeni Kampaca. Zašto? Zato što je brži od njega, čak i fizički jači, mislim da manje teži nekoj efektnoj igri nego Kampaco i biće pravo pojačanje. Teodosić je odigrao sasvim solidno. Teo je Teo. Zna kada ga ne ide da počne da kreira, a sve ovo govorim zbog Jaga jer mi se dopao na Svjetskom prvenstvu. Biće mu baš teško da igra, neko mora da odmara jer ih je 16. Sigurno je očekivao da će igrati više, sada kada je vidio njih dvojicu, sigurno se pokolebao", naveo je Đurović i kazao da će se tokom sezone često dešavati da trener Duško Ivanović mijenja tim, tako da ovoga puta nije bilo Davidovca, Jaga i Bolomboja.

"Gedraitis je pokazao da će biti najveće pojačanje jer može mnogo toga da radi, da šutne, uđe, da igra odbranu, bezobrazan je... Tobi je malo podlegao atmosferi i videli smo već kako igra za Sloveniju. Centri nisu dali koš, samo je Mitrović davao jer je to bilo šuterski i došao je do devet poena".

"OČEKIVAO SAM DA ĆE SE PARTIZAN VIŠE BORITI"

Izvor: Twitter/BasketNews.com/Printscreen

"Ja sam očekivao da će Partizan više da se bori i da pruži veći otpor. iznenadila me mekana odbrana, oni u četvrtom minutu nisu imali faul, a primili su ne znam koliko poena. Lorenzo Braun je igrač koga svi dobro znaju, na prvom šutu je bio slobodan i ubacio je, pa onda slobodan prodor, pa onda opet sam dao trojku... Nijedan faul na njemu, moralo je to oštrije. Oni su igrali na granici faulova i uvijek su bili agresivni, pa je sudijama bilo teško i da sve sviraju. Partizan se mnogo manje borio nego Makabi, ja ne volim da kažem ono da su manje željeli. Moraju da vide, na greškama se uči, posebno to igranje na strani...", kazao je Đurović i podsjetio da niko od igrača Partizana "nije neiskusan".

Analizirajući novajlije (Jaramaz, Doužer, Kaminski) nije imao prevelike zamjerke.

"Jaramaz nije bio tako loš, pa ni Koprivica. Kaminski je igrač koji će mnogo lakše da postigne koš nego Lesor, ali tu je gubitak u odbrani. Ne vjerujem da će Kaminski da se nalupa blokada, ali je spretniji od Lesora. Partizan nije toliko lošije šutira od Makabija, nego su oni imali 13 šuteva više jer nisu pravili greške i imali su više skokova. Partizan mora da dobije skok, posebno u odbrani, a ima sposobne igrače da skidaju lopte u napadu kao Smailagić, Koprivica i Ledej. Ne smije mnogo da se tuguje što se tiče navijača Partizana, to je prva utakmica i nezgodan teren. Teško ko će tamo dobiti utakmicu. Partizan će doći do sebe, a ovamo kod Zvezde da ne bude puno euforije", kazao je Đurović i zaključio:

"Doužer mi se dopao, vidi se da je vrlo obučen igrač, nema loš šut, dobar je i jak i mislim da će pomoći Partizanu. Jaramaz je solidno odigrao u odbrani, ali u napadu ne može ovo što je Avramović. Pao je u drugom poluvremenu, ali je probijao odbranu i mnogo je".