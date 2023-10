Vlade Đurović o Partizanu: "Sa ovim timom teško mogu velika djela"

Iskusni stručnjak je analizirao tim Partizana i u njemu vidi dva mjesta na kojima su hitno potrebna pojačanja.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Partizan je poražen u prethodne dve utakmice Evrolige koje je igrao protiv Barselone i Olimpijakosa, a te poraze je analizirao poznati srpski trener Vlade Đurović. On je kritikovao pojedine poteze Kevina Pantera protiv Olimpijakosa, ali je istakao da je taj meč bio bolji od duela sa Barselonom.

Osvrnuo se i na probleme Partizana ispod koša i iako je rekao da je duel sa Olimpijakosom bio najbolji meč Frenka Kaminskog otkako je stigao, naglasio je da on mora dosta bolje.

"Najbolja utakmica Kaminskog do sada, ali to nije dovoljno. On mora da bude bolji. Drugo, glup faul je napravio, ovu tehničku što je dobio. Izgubili su tijesno, taj jedan poen je dosta odlučivao. Onda poslije toga Panter uđe ranije u reket kada je Milutinov imao jedini promašaj sa penala i on posle pogodi. Eto, to su dva poena. Dva-tri faula bezveze, tamo odmah ispod koša nakon promašene lopte, a selekcija šuta u posljednja tri-četiri minuta je bila baš onako...", počeo je Đurović.

Ne kriju ni Partizan ni Željko Obradović da traže bar još jedno pojačanje, a sa tom odlukom je saglasan i Đurović.

"Ono što je sigurno je da Partizanu treba pojačanje. ja nisam taj koji će to da odlučuje, ali objektivno Partizan nema kvalitet da uradi nešto veliko ove godine ako ne dovede bar jednog igrača, a po meni čak i dva", rekao je on, pa precizirao da su neophodni centar i plejmejker.

"To je osnova svake ekipe, dobar plejmejker i visok jedan igrač koji ne mora da bude Tavareš, ali može da bude Fal, Milutinov... Neko ko će da postigne 10 do 15 poena, ali ko će da uhvati 10-12 skokova i da preti da će lupiti neku bananu. U Partizanu jedino preti Smailagić, ali on igra kratko jer igra borbeno i sviraju mu faulove. Nije neko ime i stalno mu sviraju faulove. Mora Partizan da bude jači ispod koša, mora da se popravi. E sad, ja da učim šta treba da radi Željko Obradović koji je doktorirao košarku... Nego stvarno mislim da sa ovim timom teško može da se prave velika djela i da moraju da se dovode pojačanja", završio je Đurović.

Partizan će u ponedjeljak od 20 časova igrati protiv Mege, a poslije toga će nastupiti u uzastopnim "vječitim" derbijima protiv Crvene zvezde Meridianbet - u četvrtak u okviru Evrolige, u kojem će biti domaćin, a potom u ponedjeljak u meču ABA lige, koji će se takođe igrati pred Grobarima.