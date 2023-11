Oglasio se agent Partizanovog igrača: "Prijetili su mi smrću!"

Dramatično saopštenje menadžera Bruna Kabokla.

Nakon što je brazilski košarkaš Bruno Kaboklo potpisao za Partizan, menadžerska agencija koja ga zastupa oglasila se saopštenjem.

"Kada sam potpisivao Kabokla, pogledao sam u njegov ugovor sa klubom i shvatio da nije zvanično potpisao za Veneciju, jer je potpisao preliminarni ugovor, a ne zvanični ugovor. Naveo sam da postoji obeštećenje koje bi trebalo da bude plaćeno ako preliminarni dogovor ne bude ispoštovan. Znali smo od početka da smo mogli da odemo u bilo kom trenutku. Vlasnik Venecije napravio je veliku grešku jer je ugovor bio napisan veoma loše", poruka je menadžera iz agencije "Hazan sports menadžment".

"Prema mojim saznanjima, vlasnik Venecije htio je da se zaštiti jer ulazi u izbore. Pokušali smo svaku mjeru da bismo platili otkupnu klauzulu odavno, ali oni su prosto htjeli da unište moje i igračevo ime. Svi znaju da to nisu mogli da urade i zato im se pridružio. Čak su slali i ljude da mi prijete smrću na društvenim mrežama".

Kaboklo je proveo prethodni period i nastupajući za jedan izraelski tim na NBA turneji.

"Kada se pridružio NBA turneji, pokušali su (ljudi iz Venecije) da dođu do svih strana, čak i do NBA lige, da bi ga spriječili da igra. Svi znaju da to nisu mogli da urade. Nikad nisu htjeli igrača, nikad nisu htjeli otkupnu klauzulu, samo su htjeli da ga povrede. A FIBA je presudila u našu korist i sada je u Partizanu", navedeno je u saopštenju.

