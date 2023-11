Otpustili Srbina, on ih upropastio 20 dana kasnije!

Nije imao strpljenja sa Nenadom Čankom Turk Telekom. Sada je jasno da je to bila greška.

Kakav meč u Evrokupu! Samo nekoliko sedmica nakon što je Turk Telekom odlučio da otpusti srpskog stručnjaka Nenada Čanka izgubili su od njega u nevjerovatnom preokretu!

Vodio je srpski stručnjak rođen u Zagrebu Lijetkabelis otkako je otišao iz Partizana 2018. godine pa sve do početka ove sezone, a onda je otišao u Tursku. Ipak nije to dugo trajalo, pa je nedavno otpušten iz Ankare i vratio se u Panevežis. Poslije samo tri meča na klupi Turk Telekoma dobio je otkaz, a sada je jasno da su Turci pogriješili.

Sastali su se sa sada već bivšim trenerom u Evrokupu, vodio je turski tim sa 11 poena prednosti na 97 sekundi do kraja pošto je bilo 86:75 za Turk Telekom, a onda do kraja nisu postigli poen.

Lijetkabelist je za to vrijeme dao 18 poena i došao je do pobjede rezultatom 93:86 i to nakon produžetka! Uspio je litvanski klub prvo da izjednači na 86:86, a onda je u produžetku bilo 7:0! Najefikasniji u sastavu litvanskog tima bio je Orelik sa 31 poenaom, a pratio ga je srpski centar Nikola Popović sa 18. Varnas je imao 17. Sada Lijetkabelis ima tri pobjede u Evrokupu, a Turk Telekom je na samo jednoj.