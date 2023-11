Prozivao Šabaza, napravio haos oko pleja Zvezde, sad dovodi NBA pojačanje

Etore Mesina je izgleda našao plejmejkera za svoj tim.

Izvor: MN PRESS

Olimpija Milano je loše počela sezonu pošto u Evroligi imaju samo dvije pobjede i šest poraza, a u Italiji su čak tri puta poraženi i u domaćoj ligi su tek na osmom mjestu. Zbog toga su pojačanja neophodna, a Etore Mesina ih traži među bivšim NBA asovima.

"Sportando" javlja da je na meti ovog kluba Lengston Gelovej, nekada dugogodišnji NBA igrač. Iako ovaj bek 2014. godine nije draftovan dobio je šansu u razvojnom timu Njujork Niksa i dokazao se. Nakon jedne sezone u G ligi prešao je u Nikse gdje je igrao naredne sezone. Zatim je nastupao za Nju Orleans i Sakramento, a najveći trag ostavio je u Detroitu gdje je bio tri sezone. Nastupao je za Feniks i Brukli, a posljednji NBA angažman imao je 2022. u Milvokiju.

Na početku ove sezone rešio je da se preseli u Evropu i to baš u Italiju. Potpisao je za Ređo Emiliju i za sada bilježi odlične partije u tom klubu pošto prosječno imao 16,7 poena na meču. Ove vijesti dolaze nakon ispada Etorea Mesine u kome se žalio na svog prvog plejmejkera Kevina Pangosa, a onda isticao kako Šabaz Nejpir želi da se vrati kod njega u Milano. Morao je igrač Crvene zvezde to da demantuje, nakon čega je Mesina naglasio da su italijanski novinari pogrešno interpretirali njegovu izjavu, a sve to je iskoristio Majk Džejms da otvori stari rat sa italijanskim trenerom.