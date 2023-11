Saša Đorđević otvorio dušu: Zašto Dražen, a ne ja? Tada nisam shvatao, a sada znam!

Emotivna priča nekadašnjeg srpskog košarkaša o odnosu sa Draženom Petrovićem, svojevremeno najboljim evropskim igračem.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/TheBruno2205

Legendarni košarkaš Aleksandar "Sale" Đorđević nedavno je dao opširan intervju jednom španskom mediju, a u tom razgovoru ponovo se kao tema pojavio njegov odnos sa Draženom Petrovićem, svojevremeno najboljim evropskim košarkašem. Đorđević i Petrović važili su za velike rivale na jugoslovenskim parketima kada je počinjala Saletova karijera, a djelimično je njihov sukob uticao i Đorđevićev staž u reprezentaciji krajem osamdesetih i početkom devedesetih.

Godinama je u regionalnoj javnosti važilo mišljenje da je zbog jedne rečenice Dražena Petrovića nekadašnji plejmejker Partizana precrtan iz nacionalnog tima na čak četiri godine! Incident se desio u Zagrebu, na istom mjestu gdje je 1989. godine igrano Evropsko prvenstvo koje je Sale Đorđević propustio jer nije mogao da se uklopi sa Draženom Petrovićem, najvećom zvijezdom evropske košarke u tom trenutku.

"Selektor Ivković je vodio tim 1988. godine, nakon što je Krešimir Ćosić 1987. godine doveo četvoricu iz te juniorske ekipe - Divca, Kukoča, Rađu i mene - i odveo nas na ono Evropsko prvenstvo '87, gdje je Grčka prvi put pobijedila. Olimpijske igre bile su godinu dana kasnije, '88 u Seulu. Poslije nedelju dana priprema, osjetio sam bol u kuku i morao sam na operaciju. Već sam imao osteoartritis, poslije svih tih koraka i svega toga... (smijeh). I propustio sam te Olimpijske igre. U Zagrebu 1989. godine trener Ivković je, tri dana pijre nego što je saopštio spisak od 16 igrača, dao izjavu: 'Aleksandar Đorđević je najbolji plejmejker u Jugoslaviji poslije izuzetne sezone'. Još čuvam novine... Osvojili smo Kup Jugoslavije i Kup Koraća, ali me tri dana kasnije nije stavio ni među 16 igrača", rekao je Sale Đorđević za "sport.jotdown.es" i nastavio: "Veoma sam loše podnio to. Otišao sam na odsluženje vojnog roka godinu dana jer je tada bio obavezan. Naredne godine je bilo Svjetsko prvenstvo, ali nisam igrao godinu dana. Otišao sam sa Boston Seltiksima na kamp i onda sam se vratio 1991."

Iako je Duda o njemu govorio samo pohvale, pozivi na adresu Aleksandra Đorđevića nisu stizali. Bilo mu je potrebno da završi igračku karijeru i postane trener kako bi bolje shvatio zašto se to desilo, iako nikada nije demantovano da su Dražen i Aleksandar imali određene sukobe na terenu.

"Bilo je Evropsko prvenstvo u Zagrebu 1989. godine, sa Draženom Petrovićem kao izuzetnim protagonistom, koji je igrao za Real Madrid, a potom otišao u NBA. On je dominirao... I istina je da je postojala naša epizoda koju svi znaju, ali sad... Ne želim ni da pričam o tome", govori Đorđević i nastavlja: "Da, bila je to veoma teška epizoda za mene. Ne znam da li zbog toga nisam bio '89, ali godinama kasnije, kao trener, počeo sam da shvatam razloge zašto trener Ivković nije želio da uzme igrača koji je bio ofanzivno dobar, plejmejkera ​​sa mnogo poena i sa loptom u rukama, kao što je bio moj slučaj. Nije htio da sastavlja Petrovića i mene jer bi nam bile potrebne dvije lopte. Dražen je bio najbolji, tako da je bilo pošteno da se snaga tima gradi dodavanjem, defanzivcem, malo višim igračem ili dvojicom igrača koji bi mogli bolje da se uklope u Draženov stil, a to su bili Jure Zdovc i Zoran Radović koji su igrali to Evropsko prvenstvo na jedan izuzetan način. Mislim da smo pobijedili svakog protivnika sa više od 20 razlike."

Epizoda o kojoj Sale Đorđević nije želio da priča ovom prilikom dogodila se na samom početku njegove igračke karijere. Svojevremeno je otkrio detalje o tome. "Na utakmici u Zagrebu koju smo cijelu odigrali tako da odstranimo Dražena, pa kad smo ga izbacili prepali se pobjede, doživio sam nešto strašno. Na kraju utakmice Dražen mi je prišao i rekao 'Zapamtićeš ti kada ćeš igrati u reprezentaciji'. To je vjerovatno bilo u afektu jer se ništa kasnije nije dogodilo. Pozdravimo se, igramo zajedno. Inače, on i Aca su nevjerovatan tandem. U toku utakmice prilaze, psuju, vrijeđaju. I ja njih onda psujem. Svašta! Ja nešto kažem sudiji, odmah pritrči Dražen, vuče me za ruke, psuje... Nisi ni trepnuo, a eto već Ace, prilazi, šutne me u nogu. Stvarno su kao tandem ubitačni i u igri i u prekidima. Poslije toga sve u redu, zezamo se. Ma nisam ni ja cvjećka", rekao je davno bivši košarkaš novinaru Vanji Buliću.

Dražen Petrović je propustio Evropsko prvenstvo 1991. godine jer je od selektora Dušana Ivkovića tražio poseban tretman, odnosno da se zajedno sa Divcem posljednji priključi pripremama. Legendarni Duda tada ga je precrtao sa spiska, a u Rim poveo nacionalni tim koji će posljednji put zaigrati zajedno - hrvatski košarkaši Toni Kukoč, Dino Rađa, Velimir Perasović i Arijan Komazec bili su dio ekipe, a Jure Zdovc je tokom turnira dobio poziv da napusti reprezentaciju jer se Slovenija odvojila. Ivković je na turnir umjesto Dražena Petrovića poveo Aleksandra Đorđevića, a "Sale Nacionale" je u godinama nakon sankcija za Jugoslaviju postao jedan od simbola nove reprezentacije, one koja je predstavljala "krnju" Jugoslaviju.

Dražen Petrović je prije tragične saobraćajne nesreće 1993. godine osvojio srebro sa Hrvatskom na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, dok je Aleksandar Đorđević kao reprezentativac SR Jugoslavije osvojio srebro na OI u Atlanti 1996. godine, zlato na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, kao i evropska zlata 1995. i 1997. godine.

BONUS VIDEO: