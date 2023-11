Hrvata maltretirali u NBA, legendarni plej sve otkrio: Zavezali su ga, bacili golog u led, stajao je tu satima

Gordan Giriček nije baš najtoplije primljen kada je stigao u Ameriku...

Izvor: JOHN F. MARTIN / AFP / Profimedia

U NBA je nepisano pravilo da igrači koji su tek ušli u ligu moraju da dožive nekoliko testova od strane starijih igrača. To ne bude problem sa Amerikancima sa koledža, pa smo čuli kako je Bruno Šundov slao Lebrona Džejmsa po kafu, ali zna da bude nezgodno kad igrači stižu iz Evrope. Takav je slučaj bio sa Gordanom Giričekom!

Proslavjeni hrvatski košarkaš je u NBA stigao kada je već imao 25 godina poslije nekoliko sjajnih sezona u Ciboni i jedne fantastične godine u CSKA iz Moskve. Izabran je kao 40. pik 1990. od strane Dalasa, ali ga je pokupio tek Memfis 2002. Sada je njegov nekadašnji saigrač Džejson Vilijams. Plejmejker koga pamtimo po danima u Sakramentu sa Predragom Stojakovićem i Vladem Divcem sada se prisjetio kako je Giriček prošao u toj prvoj godini.

"Sjećam se Gordana Giričeka. Igrao je sa mnom u Mempfisu. Došao je ovdje, a većina takvih tipova ne smatra sebe za rukije jer su već igrali profesionalno. Pomislio sam: 'Hmm, ne znam baš, ti si ruki.' Tako su mu Ajk Ostin i Grent Long u Memfisu govorili: 'Ruki, sutra ujutro mi donesi krofne.' Dali bi ti tri ili četiri šanse. Idući dan nije bilo krofni", ispričao je Vilijams,

Nije to moglo da prođe nekažnjeno, pa je Giriček završio u ogromnom kontejneru za prljavu odjeću i to potpuno nag! To je potrajalo dobra tri sata...

"Na kraju treninga bi nam postavili veliki kontejner za rublje, a mi bismo svoju odjeću poslije treninga ubacili unutra kako bi čovjek koji brine o opremi mogao da je opere. Oni su svu tu odjeću izbacili, a njemu su zavezali noge i ruke i golog ga ubacili u kontejner. Napunili su kontejner ledom i vodom, a zatim ga odgurali na centar terena u dvorani, stavili ga na logo Grizlija i tako ga ostavili neka tri sata", ispričao je on u podkastu "Flagrant".

Očigledno se Giriček nije uklopio u Grizlijima i ostao je tu samo jednu sezonu prije odlaska u Orlando. Igrao je potom dvije i po godine za Jutu, završio je sezonu 07/08 u Filadelfiji i Finiksu i vratio se u Evropu.