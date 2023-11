Nikola Kalinić govorio o Obradoviću i reprezentaciji Srbije

Nikola Kalinić u intervjuu za "Basketbal Sphere" govorio o saradnji sa Željkom Obradovićem, Partizanu i Crvenoj zvezdi, kao i o svom nedolasku u reprezentaciju.

Nikola Kalinić govorio je u intervjuu za sajt "Basketball sphere" o svom nekadašnjem treneru iz zlatnih dana Fenerbahčea, Željku Obradoviću. Zajedno su osvajali Evroligu, bili redovni na Fajnal-for turnirima, a bili su i veliki rivali pretprošle sezone, kada je Kalinić bio lider šampionske Zvezde, a Obradović još uspostavljao svoj sistem poslije povratka u Partizan. Dane sa "Žocom" u Istanbulu Kalinić i dalje živo pamti.

"Živi košarku, 24 sata je u tome. Dešavalo se da dođe ujutru na trening i da te pita da li si gledao neku NBA utakmicu. Reko ‘nisam Željko, spavao sam’, da bi mi rekao ‘e tamo je bila jedna situacija kada je ovaj uradio ovo, onaj ono’, onda shvatiš da čovjek prati košarku na svim frontovima i da stvarno voli to. Ili kad dođe i dodaje klincima poslije treninga, vraća im lopte, ispravlja im šuteve. Trener na takvom nivou rijetko to radi. I dalje gori ‘vatra’ u njemu i zato je najbolji. Uspijeva da održi motivaciju, poslije svih uspjeha, da i dalje bude toliko ‘zapaljen’. To je ono što ga izdvaja", rekao je Kalinić.

On je konstatovao i da su se crno-bijeli "podigli" od dolaska Željka Obradovića i da "vječiti" sada guraju jedni druge da budu bolji, da imaju jače timove...

"Kada je riječ o Partizanu i Crvenoj zvezdi, poslednjih godina rade vrhunski posao, pogon su čitavog regiona za većinu dobrih stvari koje se dešavaju, doduše i za poneku lošu, ali valjda je to nužna posljedica. Da li je taj sistem održiv, ne znam. Očigledno da to sada funkcioniše, na ovaj ili onaj način. Kao i uvijek, konkurencija stvara kvalitet. Jedni druge guraju. Povratkom Željka, Partizan se digao. Potpisuju se velika imena na obje strane. Gledaoci to prate i svi jedva iščekuju derbi. Ne mogu da predvidim da li je održivo.”

Nikola priznaje da nije mnogo gledao duele Crvene zvezde i Partizana od odlaska u Barselonu u leto 2022, ali jedno je primijetio - utakmice "vječitih" nisu iste kada se igraju u regionalnom takmičenju i u Evroligi. I to ne zbog košarke, već zbog ambijenta koji je na "evropskim" mečevima za primjer, a u regionu...

"Nisam gledao toliko derbije, samo mi je žao što je velika razlika između tih utakmica u Evroligi i ABA ligi. U Evroligi sve to može da bude sportski, navijanje, da se ne ubacuje ništa, jer znaju da će da ih kazne. Sve to izgleda kako bi trebalo da izgleda. Bude vrijeđanja, ali se sve završava na verbalnim stvarima. Onda dođe ABA liga i krene ubacivanje petardi, novčića, flaša, stolica… I sve to se pokvari. Očigledno da sve to može da se organizuje kako treba. Zašto regionalni šampionat nije sposoban da se drži pravila i kazni, ne znam. Sve to je i greška igrača"

Kalinić je rekao i da će uticati da se te ružne stvari promijene u regionalnoj košarci, ako se bude vratio u ovdašnju ligu.

"Ako se ikada vratim u ABA ligu, pokušaću da sve to promijenim na neki način. Kada se pogodi sudija, izađu sa parketa, ne žele da učestvuju u tome. Ako se vrijeđa sudija, odmah se gledalac izbaci, a mi igrači pokušavamo da budemo čvrsti momci i kada nas gađaju, hoćemo da igramo još jače. Pa ne, upravo to je greška. Treba i treneri i igrači da se dogovore i na jednoj i na drugoj strani, šta god uđe na parket, obje ekipe odlaze sa njega i ne nastavlja se, dok se to ne iščisti. Neki će reći da su igrači razmaženi. Ako sudije mogu da poštuju to, zašto smo mi gori od njih?”.

Pričao je Kalinić i o reprezentaciji i o tome zašto je propustio Mundobasket ove godine.

"Zamor materijala. Što sam stariji, sve teže mi padaju produžene obaveze. Rekao sam selektoru Pešiću i direktoru Draganu Tarlaću, da se ne osjećam kao da mogu da igram i budem u tome 100 odsto. Bolje da bude neko tamo ko će moći da odradi sve obaveze sa punom koncentracijom i punim zalaganjem, što se na kraju ispostavilo i kao prava odluka. U kratkim formatima, potrebno je 12 momaka koji su najspremniji da odrade to kako treba, da sa maksimalnim požrtvovanjem i motivom pristupe tome, da bi bili uspješni. To se još jednom pokazalo. Sjajan uspjeh za sve te momke."

Upitan za Olimpijske igre u Parizu, Kalinić odgovara u sličnom tonu. "Daleko je to. Ko živ, ko mrtav do tada. U sastavu treba da bude 12 momaka koji najbolje funkcionišu i koji su spremni da se odreknu ljeta da bi im se ispunile određene želje i ambicije”, zaključio je Nikola Kalinić razgovor za Basketball Sphere.

