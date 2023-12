Panter priznao koji igrač mu pravi najviše problema: Mnogo je "dosadan"!

Kevin Panter otkrio je da ima najviše problema kada ga čuva Rodri Buboa.

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter jedan je od najboljih igrača u Evroligi. Koliko je nedostajao Partizanu moglo je da se vidi na utakmici protiv Panatinaikosa kada je uzeo loptu u momentima kada je minus bio dvocifren, odveo meč u produžetak, pa donio pobjedu svom timu. Njegov napadački arsenal je veliki, ali ima jedan igrač koji mu pravi najviše problema - Rodri Buboa iz Efesa. Za njega je on najteži protivnik.

Ispričao je i šta to njega izdvaja od drugih defanzivaca. "Ne znam da li sam ovo ikada rekao, ali Buboa je baš 'dosadan'. Mnogo ga poštujem, kad sam tek došao u Evroligu kao da je blokirao svaki moj šut, tako sam se osjećao. Fizički je sjajan, ima nevjerovatan tajming", rekao je Panter za "BasketNews".

Nastavio je da hvali prvotimca turskog kluba. "Ne znam da li je to samo sa mojim šutom, ali njegov tajming je smiješan, ima te duge ruke takođe. Ne znam da li to znate, ali ima stvarno duge, duge ruke. Prošle godine kad smo igrali, prošao sam pored njega, podigao se na 'flouter' i on je bio iza mene i udario mi 'rampu'. Na to nisam navikao, obično kada prođem igrača i namjestim se na šut... Znam koliko sam dobar, ali me on izblokira, on je taj jedan čovjek. Ponavljam, ima baš, baš dobar tajming kad ja šutiram", zaključio je Panter koji će predvoditi tim večeras protiv Monaka u beogradskoj "Areni" (20.30 časova).