Ognjen Dobrić: Neka Lebron Džejms povede drugare, ako nam dođe Nikola Jokić, ja se ne plašim

Ognjen Dobrić imao je zanimljivu poruku za Lebrona Džejmsa i Amerikance pred Olimpijske igre.

Izvor: Kurir/Dado Đilas /Twitter/TheHoopCentral

Ognjen Dobrić (29) sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu, ali nije mogao da pomogne ekipi u finalu protiv Njemačke. Na samom početku utakmice povredio se i nažalost nije mogao da se vrati na parket. O tome i dan-danas razmišlja i žali zbog toga, ali se nada da će biti u timu za Olimpijske igre naredne sezone. Imao je tom prilikom i zanimljivu poruku za Lebrona Džejmsa i Amerikance.

"Prvo maštamo da igramo za reprezentacijom, meni je ovo bilo prvo takmičenje i medalja, moglo je možda i bolje. Kad smo dobili Kanadu u polufinalu i gledali drugo polufinale, ekipe su izuzetno kvalitetne, Nijemci us osvojili titulu bez poraza. Mislili smo da nisu drim-tim, Amerikanci, koji će nas dobiti 30 razlike. Bili smo pozitivni, jedva smo čekali meč, atmosfera je bila fenomenalna, ne mogu da opišem osjećaj poslije toga zbog povrede. Modža bih odigrao najgori meč na prvenstvu, možda bih bio najgori, ali nisam mogao da budem deo onoga za šta smo se borili, to mi je najteže palo. Poraz mi je teško pao, ali me je više pogodilo što nisam mogao da budem na parketu. Možda neće biti druge šanse", rekao je Dobrić u emisiji "Na ivici terena".

Potom je pričao o Igrama koje su na programu dogodine. "Uspjeli smo da izborimo vizu za Pariz bez kvalifikacija. Jedva čekam, nadam se da ću biti u ekipi, nadam se da ću biti u dobroj formi da selektor vidi u meni dobru opciju i da ćemo otići u najjačem sastavu i da se pokažemo dobro kao na Mundobasketu. Možda su lakše od Svjetskog ili Evropskog, manje utakmica ima. Nadam se da ćemo dobro izgledati i da će se svi odazvati."

Najavljeno je da će Amerikanci doći u najjačem sastavu, da će igrati i Lebron Džejms. "Volio bih da vidim da li je stvarno tolika razlika između nas u Evroligi i njih, vjerovatno jeste, ali ne plašim se nikoga. Volio bih da dođem na megdan njima. Neka Lebron povede drugare, ako nama dođe Jokić, ja se ne plašim", nasmijao se Dobrić.