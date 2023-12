Željko mu dao slobodno, a on otišao u Zagreb: Aco Petrović oduševljen šta je Kaboklo tamo radio (FOTO)

Bruno Kaboklo je na zanimljiv način iskoristio slobodan dan da posjeti Zagreb i Draženov muzej.

Brazilski košarkaš Bruno Kaboklo bio je među najboljim igračima Partizana u velikom preokretu i pobjedi nad Olimpijom (82:69) u Evroligi, a slobodno vrijeme do sljedeće utakmice (11. decembar protiv Studentskog centra) iskoristio je da "skokne" do Zagreba. To je na društvenim potvrdio poznati hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović, a posebno ga je oduševilo šta je to Kaboklo želio da vidi u prestonici Hrvatske.