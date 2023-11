Hrvatski trener poručio: "Kaboklo je izmanipulisan, potpis za Partizan je naše poniženje"

Neven Spahija pričao je o dolasku Bruna Kabokla u Partizan.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/MN Press

Bruno Kaboklo potpisao je za Partizan i to je potvrdio i srpski klub. U pitanju je dvogodišnji ugovor, tačnije do kraja sezone 2024/25. Nije debitovao na evroligaškom meču protiv Fenerbahčea, a očekuje se da će prve minute upisati protiv Igokee u ABA ligi. Dok se to čeka, Neven Spahija se oglasio.

Iskusni hrvatski trener sa klupe vodi Veneciju, klub za koji je Brazilac trebalo da igra. Tačnije, klub sa kojim je imao ugovor, ali se nije pojavio ni na jednom treningu. Iz agencije "Hazan sports" tvrde da je postojala "rupa" u ugovoru koja je iskorišćena, tačnije da je u pitanju bio preliminarni ugovor.

"Sramota je uopšte da govorimo o tom agentu, nikada za njega nisam čuo, niti znam nekoga koga on zastupa, mene on ne zanima, irelevantan je. Interesuje me samo Kaboklo koji se 'topi' svakom novom izjavom. Kontaktirao sam ga, imamo dobar odnos iz perioda kada sam bio u Memfisu, živjeli smo blizu jedan drugog. I dalje smatram da je on okej dečko, ali je očigledno izmanipulisan. Potpisao je to što je potpisao, svjedoči o tome i odluka FIBA koja mu je izdala izlazno pismo za Partizan, ali uz obavezu da Venecija naplati obeštećenje", rekao je Spahija za "Sportske novosti".

Iz kluba su najavili da će nastaviti da traže rješenja pravnim putem.

"Nanešena je Veneciji ogromna šteta, posebno mi je žao što je Bruno izjavio da ga tokom Mundobasketa niko iz kluba nije kontaktirao, a ja sam lično sa njim razgovarao. Imam spremljene i njegove poruke. Kada smo shvatili da on neće doći, okrenuli smo se dovođenju Vilčera. Za mene kao trenera, priča se tu završila, ali što se kluba tiče, pravna bitka tek počinje."

Dobio je brazilski igrač sve potrebne papire prije potpisa ugovora sa crno-bijelima.

"FIBA je dozvolom da igra za Partizan ponizila sve nas koji radimo ispod radara, koji nemamo taj novac koji imaju evroligaški klubovi. Budimo realni, kako da se Venecija nosi sa Partizanom, Zvezdom, Realom ili Barselonom po finansijama. Mi moramo dvostruko više da radimo na skautingu i da budemo duplo brži od bilo kog evroligaša. To smo uradili u slučaju Kabokla, uloženo je mnogo truda, platili smo obeštećenje Ulmu za njega. Već sam pričao da je on krađa prelaznog roka, jer sam bio svjestan da se radi o evroligaškoj klasi..."

Neven je istakao da njegove izjave nemaju ništa usmjereno protiv Partizana i Kabokla. "Šta sad to znači? Mi potpišemo igrača za novac koji možemo da priuštimo,a nemamo pravo da ga zadržimo ako dođe neko bogatiji. Zašto se onda potpisuju ugovori? Ne pričam ništa protiv Partizana ni Kabokla, nije to moj stil, ali postavljam logično pitanje o smislu. Kaboklo, kako kaže, nema ništa protiv Venecije, već da ima pravo na svoj izbor", zaključio je Spahija.