Da li je ovo znak - ABA liga gubi mjesto u Evroligi? Stiglo saopštenje, Dubai se probija do elite!

Dubai je jedan od domaćina juniorskog turnira Evrolige uz Beograd, Podgoricu i Pariz.

Dubai se polako probija do Evrolige! Šta ovo znači za Partizan i Crvenu zvezdu i da li je sve to potvrda da ABA liga gubi jedno mjesto u elitnom takmičenju? Poslije saopštenja koje je stiglo iz sjedišta ove organizacije djeluje sve izvjesnije da će spomenuti tim vrlo brzo dobiti mjesto u najjačem evropskom košarkaškom takmičenju.

Naime, Dubai je jedan od domaćina juniorskog turnira Evrolige (ANGT) što je shvaćeno kao jasan znak ostalim timovima šta se sprema u budućnosti.

"Prvi turnir održaće se u Podgorici i domaćin će biti Studentski centar (od 26. do 28. februara 2024. godine), drugi će se održati u Beogradu i domaćin će biti Crvena zvezda (od 1. do 3. marta 2024. godine). Prvi turnir van Evrope biće održan u 'Koka-kola' Areni u Dubaiju (od 22. do 24. marta), dvorana prima 17.000 gledalaca. Posljednji turnir održaće se u Parizu (od 29. do 31. marta)", navodi se u saopštenju Evrolige.

Na juniorskom turniru Evrolige stasali su mnogi veliki igrači poput Luke Dončića, Vasilija Micića, Miloša Teodosića, Domantasa Sabonisa, Viktora Vembanjame, Nikole Mirotića, Darija Šarića, Jonasa Valančijunasa, Kristapsa Porzingisa...

Vijest o Dubaiju i juniorskom turniru Evrolige pojavila se samo nekoliko dana pošto su se pojavile spekulacije o tome da bi Bešiktaš mogao da dobije pozivnicu za elitno takmičenje. Predsjednik turskog kluba Hasan Arat najavio je da će u januaru razgovarati sa bivšim predsjednikom Bahčešehira i spominje fuziju dva kluba. Treba napomenuti i da se priča i o proširenju Evrolige. Generalni direktor Paulijus Motiejunas je početkom novembra spominjao London i Pariz kao nova tržišta, ali su se neke stvari od tada izgleda promijenile.

